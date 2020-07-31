Танці з зірками 2020 - Андре Тан не стал участником шоу

Андре Тан / Instagram

Украинский дизайнер одежды для женщин Андре Тан объявил, что не принимает вызов Дмитрия Танковича и не идет на новый сезон Танці з зірками 2020 - он предпочитает смотреть это шоу, а не участвовать.

Об этом стало известно из видео, которое Андре Тан разместил на своих официальных страницах в социальных сетях в ответ на нынешний #танціззіркамиchallenge.

"Все попали, но не я !!! Моя страсть и мое хобби это делать женщин красивыми. Сейчас я отбираю ткани на фабриках Италии для своей новой коллекции .И поверьте, она вас поразит! С нетерпением жду нового сезона", - написал Андре Тан под видео.

В ролике он твердо отказался принимать вызов, и пошутил про руки из правильного месте.

"Я не принимаю вызов, и не буду участвовать в новом сезоне шоу, потому что я сейчас в Италии, подбираю ткани для новой коллекции. Руки у меня растут из правильного места, а ноги нет очень, так что будет танцевать без меня!", - сказал он.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович и Alyona Alyona.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.