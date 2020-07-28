Танці з зірками 2020 - Дмитрий Танкович стал участником шоу

Дмитрий Танкович / Instagram

Украинский телевудущий белоруского происхождения Дмитрий Танкович стал седьмым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое он разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

На видео Дмитрий Танкович пытается скрыться от полиции, но потом все же принимает вызов Славы Каминской

"Телеведущий Дмитрий Танкович принимает #танциззиркамиchallengе от Славы Каминской и готовится выйти на паркет в новом сезоне шоу

В свою очередь Дмитрий передает танцевальный вызов сразу двум звездам - рэп-исполнительницы Alyona Alyona и фэшн-дизайнеру Андре Тану Как думаешь, согласятся ли они принять участие?", - говорится в сообщении 1+1.

Дмитрий Танкович принял #танціззіркамиchallenge:

"Танцы - это большой вызов для меня, я хочу себя испытать и научиться новому. У меня был опыт ведения танцевального шоу, и даже две попытки танцевать с моей соведущей. После чего, она попросила меня больше так никогда не делать. Это шоу - испытания в первую очередь для зрителей, а не для меня ", - прокомментировал он свое решение.

Ранее назвали партнеров Юлии Саниной и Славы Каминской.