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Танці з зірками 2020 - назвали имя первого судьи проекта

Первым судьей шоу Танці з зірками 2020 станет легендарная Екатерина Кухар, прима украинского балета.

6 июля 2020, 13:10
Катерина Кухар
Катерина Кухар Танці з зірками 2020 / 1+1

Катерина Кухар стала первой судье шоу Танці з зірками 2020. Прима-балерина призналась в этом во время прямого эфира на Сніданок з 1+1 6 июля.

Телеведущие шоу Сніданок з 1+1 объявили, что новые подробности нового сезона Танці з зірками 2020 будут теперь объявлять в эфире шоу, а не в соцсетях проекта, как в 2019 году.

Екатерина рассказала, что уже с нетерпением ждет новый сезон, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения.

"Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которые дарит нам искусство и Танці з зірками. Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения", - интригует Екатерина Кухар.

В третьем сезоне Танці з зірками 2019 членами жюри были требовательный Влад Яма, эмоциональный Франсиско Гомес, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григории Чапкис.Читайте такжеАлександр Прохоров - ТОП-14 интересных фактов об участнике Танцев со звездами

Екатерина кухар на вопрос ведущих о победителях 2019 года сказала, что ее отношение к результатам можно было заметить по ее глазам.

Также Екатерина рассказала с кем из героинь балета у нее ассоциируются участницы прошлых сезонов Танців з зірками. Так, Кармен напоминает Екатерине страстную ведущую Сніданку з 1+1 Людмилу Барбир, Надя Дорофеева такая же хрупкая и нежная, как и Аврора из Спящей красавицы, а вот Шахерезада такая же зажигательная и загадочная, как и Мишель Андраде.

Ведущие Сніданку з 1+1 Егор Гордеев и Людмила Барбир попросили Екатерину продемонстрировать несколько балетных приветствий, ведь карантин в стране продолжается, но многие забыли о мерах безопасности - здороваются объятиями и пренебрегают дистанцией. Прима-балерина показала, как поздоровались бы ее балетные героини - Кармен, Аврора и Шахерезада, а ведущие попытались повторить грациозные движения

Катерина Кухар рассказала о новом сезоне Танці з зірками 2020:

Ранее организаторы шоу Танці з зірками 2020 опубликовали список звезд, которые могут выступить в 4 сезоне шоу Танці з зірками.

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