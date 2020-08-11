Танці з зірками 2020 - назвали партнера Ольги Фреймут

Оля Фреймут / instagram.com/oliashow/

Телеведущая и молодая мама участница Танці з зірками 2020 Ольга Фреймут показала своего партнера по танцу, с которыми будет идти к победе.

На сцену выйдет танцор Илья Падзина. Об этом говорится в новом посте 1+1.

"Встречай на главном танцевальном паркете страны телеведущую Ольгу Фреймут и ее партнера Илью Падзину. Болеть за пару в новом сезоне шоу? Не пропусти премьеру #танціззірками уже этой осенью на 1+1.", - говорится в сообщении.

В этот раз на паркете танцуют уже все объявленные пары нового сезона танців з зірками.

Судьи в восторге от танцев, и царит атмосфера счастья и радости.

Илья Падзина принимал участие в шоу Танцуют все 7 на СТБ в 2014 году, когда ему было всего 20 лет. Сейчас у него уже есть огромный опыт в танцах, и он продолжает учиться новому.

К слову, всего недавно Илья Падзина отметил 26-летие - его день рождения 2 августа.

Напомним, Ольга Фреймут закрыла челлендж #танціззіркамиchallenge, и стала последней 14 участницей шоу на 1+1.

Кроме нее на шоу идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

Судить шоу будут Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис.