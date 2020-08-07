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Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Сергея Мельника и Арама Арзуманяна

7 августа 2020, 15:00

Футболист и актер получили профессиональных танцовщиц в партнеры на шоу Танці з зірками 2020.

Танці з зірками 2019:
Танці з зірками 2020 - партнеры участников шоу / 1+1

Футболист Сергей Мельник и актер Арам Азуманян будут танцевать на проекте Танці з зірками со знаменитыми танцовщицами и бороться за победу.

Сергей Мельник будет танцевать с одной из девушек, которые работают с Настей Каменских - Аделиной Дели.

Арам Азуманян выйдет на паркет с Антониной Руденко, у которой есть своя школа танцев.

Пока Арам Азуманян ждет от Ольги Фреймут ответа на свой вызов, пары уже начинают репетиции.

Напомним, на Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Юлия Санина, Дарья Петрожицкая, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Сергей Танчинец, Сергей Мельник и Араи Азуманян.

Судьи нового сезона Танців з зірками - Влад Яма, Катертна Кухар и Григорий Чапкис. Шоу выходит осенью на 1+1.

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