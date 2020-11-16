Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании

Сергей Мельник / Instagram

Знаменитый украинский футболист, бывший Холостяк и нынче танцор-аматор Сергей Мельник поблагодарил Екатерину Кухар за все, что она сделала, чтобы помочь ему пройти в четвертьфинал Танцев.

Сергей Мельник показала свой танце с Екатериной Кухар на 12 выпуске шоу Танці з зірками, и рассказал о своем уходе.

"Как сказал, уважаемый Чапкис: "этот танец навсегда останется в Истории" Понимал, что Балет - это был сложнейший вызов. Вершину танцевально искусства познать за пару часов репетиций, очевидно, что крайне сложно! Тем более на этой неделе надо было разучивать 7 танцев. ( 2 своих, 4 денсофф + открытие) Но мы сделали это! Большая благородность Екатерине Кухар за доверие и за помощь в этом номере, а так же Виктору - хореографу за красивую постановку. Благодарность Режиссерам - за воплощения всего задуманного. Мне, родившемуся в городе с одним из самых красивых театров оперы и балета, у самого Чеерного моря - завершить путь на проекте этого танца, ну никак нельзя было. Низкий поклон всем посвятил свою жизнь балету, это колоссальный труд. Мы с Аделиной ни коем образном не хотели оскорбить или испортить танец, мы старались, как могли. Теперь я пойду по улице и всем расскажу, что танцевал с народной артисткой, примой оперы и балета. Катя, Я вами восхищаюсь", - написал он.

Танці з зірками 2020 смотреть 12 выпуск - Сергей Мельник, Екатерина Кухар и Аделина Дели - балет

Напомним, что по решению судей и голосованию зрителей Сергей Мельник уступил Надежде Мейхер место в полуфинале во время 12 выпуска шоу Танці з зірками 2020.