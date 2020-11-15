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Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября

15 ноября 2020, 20:55

Двенадцатый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел 15 ноября на 1+1. Участники снова лишатся одной пары в этом выпуске. Что было в 12 выпуске Танці з зірками 2020 - читайте Главред.

Танці з зірками 2020 - 12 выпуск видео
Танці з зірками 2020 - 12 выпуск видео / 1plus1.ua

Новый 12 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 15 ноября порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить 7 новых танцев, и раскрыть свои таланты в танце с судьями. Создатели шоу в новом сезоне пошли на риск, и сменили правила того, какие судьи и ведущие выходят на сцену каждую неделю.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 15 ноября стал актер Павел Вишняков, который, кстати, составил компанию на танце одной из пар. А вот встречать гостей на балконе будет эпатажная "Королева ночи" Оля Полякова.

Что было в 12 выпуске Танцев - читайте и смотрите в нашем материале.

В новом выпуске станут известны имена полуфиналистов - только три пары пройдут в полуфинал, но все участники настолько сильные, что сложно предугадать, кто вылетит - результаты явно оставлены на волю зрителей и их голосование.

В 12 выпуске все участники готовили очень много танцев, среди которых и танец с судьей.

Сергей Мельник встанет на пуанты и вместе с партнершей Аделиной Дели и судьей Екатериной Кухар поражать балетом.

Санта Димопулос и Макс Леонов станцуют чувственную румбу с судьей-джокером Павлом Вишняковым.

Юлия Санина и Дима Жук вместе с Владом Ямой выполнят венский вальс.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк зажигать паркет самбой вместе с Григорием Чапкисом.

Также пары будут танцевать свои "самостоятельные" танцы, и танцы на "битву за жизнь".

Но после всех испытаний, звезды получат передышку, пока будут выступать приглашенные звезды - группа Kazka и Alekseev, которые презентуют премьеру песни Поруч, которая стала саундтреком анимационного сериала "Kazka - Таємниця Чарголосу".

Танці з зірками 2020 смотреть 12 выпуск 15-11-2020: анонс

Напомним, что начало прямого эфира в 21:00 15 ноября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.

Санта Димопулос Юлия Санина Надежда Мейхер Телеканал 1+1 Танці з зірками новости шоу бизнеса Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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