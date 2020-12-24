"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал дочку и рассказал о ее болезни

Джанлука Вакки / instagram.com/gianlucavacchi/

Итальянский бизнесмен-блогер Джанлука Вакки впервые показал дочь в фотосессии с молодой мамой - Шэрон Фонеску.

Семья снялась для журнала HOLA! и украсила обложку издания. На снимке, который Вакки запостил на странице в Instagram, пара держит на руках первенца Блу Иерусалиму, которая одета в бордовое платье.

Кроме того, Джанлука обнародовал еще две фотографии со съемок - там они со своей малышкой.

Он признался, что дочь родилась с болезнью, которая называется в просторечье "волчья пасть".

"Наше сердце и душа сразу было с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700. Нам повезло с отличной командой врачей, и в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью", - пишет Джанлука.

Джанлука Вакки с дочкой / instagram.com/gianlucavacchi/

Джанлука Вакки и Шэрон Фонеску / instagram.com/gianlucavacchi/

Джанлука Вакки с дочкой и Шэрон Фонеску / instagram.com/gianlucavacchi/

Напомним, о беременности Шэрон Фонеску Джанлука Вакки сообщил в мае 2020 в разгар карантина из-за коронавируса. Парочка сообщила о прекрасной новости горячими танцами.