Телеведущая работала грузчицей, чтобы заработать на проживание

Анастасия Кошман / Instagram

Телеведущая Нового канала Анастасия Кошман не смогла найти работу во время поездки в Индонезию для тревел-реалити "У кого больше?" на Новом канале, и отправилась на своем примере доказывать равенство мужчин и женщин - работать грузчицей.

Командировка в столицу Индонезии Джакарту далась Анастасии Кошман нелегко. За первый день телеведущая осталась без копейки в кармане. Всю надежду Настя возлагала на работу второго дня – местные порекомендовали ей отправиться на рынок, поскольку разнорабочие там нужны всегда.

"Девушки, к которым я напросилась на бесплатную ночевку, порекомендовали мне поехать на рынок, – рассказывает ведущая "У кого больше?" – Но листочек с его названием я забыла у них. Думала, разберусь сама. Но вместо этого, по незнанию местности, заехала аж в какое-то село. И на то, чтобы вернуться обратно в Джакарту и найти наконец этот рынок, у меня ушло немало времени".

Когда Анастасия Кошман наконец добралась туда, торговли уже почти не было, и работы тоже. И от отчаяния девушка решила взяться за любую работу.

Анастасия Кошман / Новый канал

"Я увидела, как местные разгружают грузовик с мешками, и предложила помочь, – говорит Настя. – Вес одного мешка достигал около 50 килограммов. Поэтому мужчины сначала подумали, что я шучу. А потом согласились только потому, что были уверены, что долго не протяну".

Но Анастасия Кошман – девушка упорная. И дополнительным стимулом для нее стало безденежье.

Анастасия Кошман / Новый канал

"В результате я разгрузила десять мешков по пять тысяч индонезийских рупий за каждый, – говорит она. – Я смогла бы еще больше. Но местные поняли, на кого напали, и не захотели продолжать спор (улыбается). В результате за этот нелегкий труд я заработала 5 тысяч рупий (около ста гривен – прим.ред.)".

По правилам шоу, ведущие должны поехать в страну на 3 дня без денег - они сами должны искать жилье и работу. Тот, кто проиграет и не заработает денег - получит наказание.

Как ранее писал Главред, украинскую телеведущую вытащили из канализации с отбросами и трупами животных после того, как она пыталась найти там ценные вещи.