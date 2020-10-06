Телеведущий российского шоу попал в больницу с симптомами Covid-19

Российский актер Борис Щербаков был срочно госпитализирован с тяжелыми симптомами легочной болезни.
Народный артист России, звезда ряда сериалов и фильмов и экс-ведущий программы Доброе утро Борис Щербаков экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы с тяжелейшей формой бронхита.
В больницу его доставили с возможными симптомами тяжелого коронавируса, но тесты еще никто не проводил, сообщает Московский комсомолец.
Щербаков был доставлен в отделение с тяжелым кашлем и бронхитом. Кроме факта госпитализации пока что ничего не уточнялось.
Российские СМИ утверждают, что о коронавирусе у актера и телеведущего пока что речь не идет.
Напомним, что 4 октября стало известно, что от коронавируса умер знаменитый модельер Кензо Такада.
Автор: Александр Галаджий