"Тем, кому мы благодарны": как прошел Спецвыпуск шоу Сніданок з 1+1

Сніданок з 1+1 / 1+1

Ко Дню Независимости Украины Сніданок з 1+1 провел особый эфир, посвященный людям, которым страна благодарна за этот год. Спецвыпуск Сніданку з 1+1 24 августа стал лидером в утреннем слоте с 6:30 до 11:30 часов и прошел с самыми высокими показателями телесмотрения. Рейтинг праздничного выпуска по аудитории 18-54 (50+) составил 1.0%, доля - 11.4%.

В праздничной студии работали все 4 ведущих - Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир. Звезды были одеты в патриотические вышиванки, а привычную террасу Сніданку з 1+1 украсили полевыми цветами, венками, колосьями с полей пшеницы и ржи.

Спецвыпуск под названием "Тем, кому мы благодарны" команда утреннего шоу посвятила людям самых разных профессий, которым украинцы обязаны безопасной и комфортной жизнью. Сюжеты о героях этого года подготовили ведущие, которые накануне поехали в разные уголки Украины, чтобы лично познакомиться с этими удивительными людьми.Читайте также"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав

Так, Егор Гордеев рассказал историю смелого врача из Черновцов Натальи Костиной, которая первой встретила Covid-19 в Украине. Руслан Сеничкин поехал в гости к Олегу Карамову - 28-летнему военнослужащему, который уже седьмой год подряд защищает Украину на Донбассе. Людмила Барбир подготовила чувственный сюжет об учительнице из Харьковской области Ольгу Халепу, по необычным рэп-урокам которой во время карантина дистанционно учились школьники со всей Украины. А Неля Шовкопляс познакомила зрителей с самоотверженным пожарным Сергеем Решмедиловим - командиром отряда пожарных, которые в этом году первыми встретили один из самых сильных пожаров Чернобыльских лесов.

Также во время эфира Сніданок з 1+1 24-08-2020 презентовал вдохновляющий патриотический ролик, в котором популярные украинские звезды исполнили Гимн Украины в разных музыкальных интерпретациях. В нем снялись Вера Кекелия, Евгений Хмара, Freedom Jazz и Kozak System.

Сніданок з 1+1 / 1+1

Под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары начинает исполнение главной государственной песни певица Вера Кекелия. Нежные музыкальные ритмы подхватывает украинская группа Freedom Jazz, добавляя мелодии другого, джазового звучания. Далее строки гимна в более роковом стиле интерпретирует группа Kozak System. А в конце все звезды вместе выполняют припев.

Сніданок з 1+1 исполнение Гимна Украины:

Снимали ролик в Киеве. На видео Евгений Хмара и Вера Кекелия, Kozak System, Freedom Jazz появляются на трех различных открытых площадках, с которых открываются фантастические виды на Киев. Кроме того, в ролике также показаны кадры с невероятными украинскими пейзажами - морями, горами, лесами и лугами, а также выдающимися культурными достопримечательностями.

Кроме того, в студию пришла Юлия Санина, которая презентовала свой альбом Акустика и спела одну из песен в прямом эфире.

Над созданием ролика работала команда "Сніданку з 1+1" Главный режиссер - Дарья Качковская, креативный продюсер - Ирина Гулей, режиссер видеоклипа - Татьяна Алферова, оператор - Антон Иванов, звукорежиссер - Сергей Русанов, режиссер монтажа - Роман Кудря, аранжировки - Евгений Хмара.

Сніданок з 1+1 Юлия Санина презентовала альбом Акустика:

Гостями праздничного эфира также были группы Беz Обмежень, Скай, Kozak System и Тина Кароль. Языковой эксперт Александр Авраменко вместе с рекордсменами ВНО провел урок украинского языка под открытым небом. А кулинарный эксперт Евгений Клопотенко приготовил в студии оригинальное блюдо - аутентичную украинскую качанную кашу. Особый сюрприз для зрителей подготовила и самая маленькая ведущая Ефросинья Мельник, которая вживую с Майдана Независимости прочитала стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну.