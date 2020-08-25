УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Тем, кому мы благодарны": как прошел Спецвыпуск шоу Сніданок з 1+1

25 августа 2020, 16:38

Спецвыпуск проекта Сніданок з 1+1 24 августа набрал большую популярность. Что показали, и какие звезды спели в День Независимости - читай на Главреде.

Сніданок з 1+1
Сніданок з 1+1 / 1+1

Ко Дню Независимости Украины Сніданок з 1+1 провел особый эфир, посвященный людям, которым страна благодарна за этот год. Спецвыпуск Сніданку з 1+1 24 августа стал лидером в утреннем слоте с 6:30 до 11:30 часов и прошел с самыми высокими показателями телесмотрения. Рейтинг праздничного выпуска по аудитории 18-54 (50+) составил 1.0%, доля - 11.4%.

В праздничной студии работали все 4 ведущих - Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир. Звезды были одеты в патриотические вышиванки, а привычную террасу Сніданку з 1+1 украсили полевыми цветами, венками, колосьями с полей пшеницы и ржи.

Спецвыпуск под названием "Тем, кому мы благодарны" команда утреннего шоу посвятила людям самых разных профессий, которым украинцы обязаны безопасной и комфортной жизнью. Сюжеты о героях этого года подготовили ведущие, которые накануне поехали в разные уголки Украины, чтобы лично познакомиться с этими удивительными людьми.Читайте также"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав

Так, Егор Гордеев рассказал историю смелого врача из Черновцов Натальи Костиной, которая первой встретила Covid-19 в Украине. Руслан Сеничкин поехал в гости к Олегу Карамову - 28-летнему военнослужащему, который уже седьмой год подряд защищает Украину на Донбассе. Людмила Барбир подготовила чувственный сюжет об учительнице из Харьковской области Ольгу Халепу, по необычным рэп-урокам которой во время карантина дистанционно учились школьники со всей Украины. А Неля Шовкопляс познакомила зрителей с самоотверженным пожарным Сергеем Решмедиловим - командиром отряда пожарных, которые в этом году первыми встретили один из самых сильных пожаров Чернобыльских лесов.

Также во время эфира Сніданок з 1+1 24-08-2020 презентовал вдохновляющий патриотический ролик, в котором популярные украинские звезды исполнили Гимн Украины в разных музыкальных интерпретациях. В нем снялись Вера Кекелия, Евгений Хмара, Freedom Jazz и Kozak System.

Сніданок з 1+1
Сніданок з 1+1 / 1+1

Под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары начинает исполнение главной государственной песни певица Вера Кекелия. Нежные музыкальные ритмы подхватывает украинская группа Freedom Jazz, добавляя мелодии другого, джазового звучания. Далее строки гимна в более роковом стиле интерпретирует группа Kozak System. А в конце все звезды вместе выполняют припев.

Сніданок з 1+1 исполнение Гимна Украины:

Снимали ролик в Киеве. На видео Евгений Хмара и Вера Кекелия, Kozak System, Freedom Jazz появляются на трех различных открытых площадках, с которых открываются фантастические виды на Киев. Кроме того, в ролике также показаны кадры с невероятными украинскими пейзажами - морями, горами, лесами и лугами, а также выдающимися культурными достопримечательностями.

Кроме того, в студию пришла Юлия Санина, которая презентовала свой альбом Акустика и спела одну из песен в прямом эфире.

Над созданием ролика работала команда "Сніданку з 1+1" Главный режиссер - Дарья Качковская, креативный продюсер - Ирина Гулей, режиссер видеоклипа - Татьяна Алферова, оператор - Антон Иванов, звукорежиссер - Сергей Русанов, режиссер монтажа - Роман Кудря, аранжировки - Евгений Хмара.

Сніданок з 1+1 Юлия Санина презентовала альбом Акустика:

Гостями праздничного эфира также были группы Беz Обмежень, Скай, Kozak System и Тина Кароль. Языковой эксперт Александр Авраменко вместе с рекордсменами ВНО провел урок украинского языка под открытым небом. А кулинарный эксперт Евгений Клопотенко приготовил в студии оригинальное блюдо - аутентичную украинскую качанную кашу. Особый сюрприз для зрителей подготовила и самая маленькая ведущая Ефросинья Мельник, которая вживую с Майдана Независимости прочитала стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну.

Сніданок з 1+1 новости шоу бизнеса Юлия Санина Руслан Сенечкин Людмила Барбир День Независимости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Тем, кому мы благодарны": как прошел Спецвыпуск шоу Сніданок з 1+1». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:58
Рак и преждевременная смерть: как соль влияет на организм
17:45
Позиция "мямли" для Украины по Беларуси правильная – эксперт Видео
17:43
Использование швейных машин в быту и бизнесе новости компании
17:32
Разумков пояснил отсутствие официального заявления по выборам в Беларуси Видео
17:26
Навальный может не выбраться из клиники Шарите в здравом уме - эксперт Видео
17:25
Мать знаменитой российской актрисы в Крыму свалил инсульт
17:07
Сожжет калории и поможет сбросить вес: зачем и как делать приседания? Видео
16:38
"Тем, кому мы благодарны": как прошел Спецвыпуск шоу Сніданок з 1+1 Видео
16:37
"Плохой звоночек": Пискун уже не советник генпрокурора – экс-нардеп
16:25
Герпес на губе: как быстро и натуральными способами избавиться от болячки
16:20
"По *балу надавать": в Сети возмутились надевшему форму и награды экс-нардепу Барне Видео
16:17
"Из миллиардера – в миллионеры": назван знак Зодиака, который обожает тратить Видео
15:57
Граждан стран из "красной" зоны не пустят в Украину: Кабмин меняет правила Видео
15:55
На суд по делу Михаила Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
15:40
К чему снится собака: толкование сна Видео
15:35
Третий хедлайнер и новые исполнители подтвердили участие в Atlas Weekend 2021
15:32
Секс с Трампом: порнозвезда Сторми Дэниэлс отсудила у Трампа круглую сумму
15:25
Зеленский предложил предоставить льготы белорусам Видео
15:24
Встречу советников "нормандской четверки" отменили Видео
15:21
Известная украинская телеведущая заразилась коронавирусом Видео
15:06
"Запугивание, страх, погибшие": Тихановская рассказала о белорусских протестах в Европарламенте
15:00
Киев предупредили о повышении температуры: синоптик назвала даты Видео
14:41
Карантин в Украине продлят до ноября Видео
14:35
Синоптик сказала, когда в Украине закончится репетиция осени Видео
14:16
Верховная Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы Видео
14:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 августа: "нежданчики" и прибыльные сделки Видео
13:51
Навальный должен был умереть в самолете - политолог Видео
13:12
СМИ узнали, в каком состоянии больная коронавирусом Тимошенко
12:59
Зеленский рассказал, когда стоит ждать встречи с Путиным в Нормандском формате
12:57
Как извиниться: психологи дали 7 советов Видео
12:55
В Кремле прокомментировали немецкий диагноз Навального Видео
12:28
Манипуляция данными о коронавирусе: Ляшко поставил точку Видео
12:25
Ангел Victoria's Secret полностью обнажилась на интимном фото
12:22
"Распродажа" за 39 млрд гривен: стали известны условия получения кредита от Евросоюза
12:14
Создатель вещества Новичок рассказал, как именно могли отравить Навального
12:05
Минимальную зарплату в Украине подняли до 5 тысяч гривен Видео
12:05
Леся Никитюк довела мужчину до обморока
11:50
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек Видео
11:40
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
11:19
Тихановская назвала свою самую главную задачу в Беларуси
11:15
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
11:15
Минздрав изменил правила организации обучения в школах - Степанов Видео
11:11
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
10:59
Отравление Навального: последствия длятся годами Видео
10:46
Кремль может физически ликвидировать Лукашенко - эксперт Видео
10:42
Кучма рассказал, как удалось избежать войны с Россией в 2003-м
10:31
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
10:09
Чтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в крови мнение
09:56
"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав Видео
09:55
"Слишком торопятся с выводами": в Москве не поверили в отравление Навального Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять