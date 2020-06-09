Теплее - Анна Седокова записала новый клип на карантине

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова удивила поклонником новым клипом, который она опубликовала вначале июня, как раз к послаблению карантина в России, где она живет и работает.

Клип Анны Седоковой появился сразу на многих музыкальных площадках, в том числе на Youtube.

"Теплее. Теперь нам точно станет теплее, от того, что наконец мы можем встречаться со своими близкими и родными! За карантин мы многое переосмыслили и научились ценить то, что у нас есть. Мы точно стали лучше и вспомнили, что такое скучать по близким, не имея возможности собраться вместе", - прокомментировала свою песню Анна Седокова.

Она записала свой клип вместе с поклонниками и блогерами, вставив видеоряд с ними в видео.

"В такой чудесный день я рада представить вам свой новый клип "Теплее". Больше тысячи людей прислали нашей команде свои видеочаты с родными. В этом клипе столько любви и он такой настоящий, что мне правда кажется, что это моя лучшая работа. В нем снялось более пол сотни человек и я благодарю каждого, кто прислал мне своё видео. Я вас очень люблю. Вместе теплее", - добавила Анна Седокова.

Анна Седокова Теплее смотреть онлайн новый клип:

Анна Седокова Теплее - текст

[Куплет 1]

Вот бы нам сейчас забраться под одеяло

Если бы ты знал как же мне тебя мало

Где ты пропадал, тебя всю жизнь не хватало

А чем эти полгода счастье не отпускала

Не целовать тебя уже почти невозможно

Мне с тобой так сладко и так тревожно

Говорим часами, обнимая друг друга

И любимая музыка наша играет по кругу

[Припев]

Теплее, теплее

От всего мира сбежать

Чтобы просто тебя обнять

Теплее, теплее

От всего мира сбежать

Чтобы просто тебя обнять

[Куплет 2]

Ночами напролет неделями подряд

Жадно обнимать, вдыхая твой аромат

От людей всех вокруг наши чувства секретны

А то, как летит время, просто незаметно

Не целовать тебя уже почти невозможно

Мне с тобой так сладко и так тревожно

Говорим часами, обнимая друг друга

И любимая музыка наша играет по кругу

[Припев]

Теплее, теплее

От всего мира сбежать

Чтобы просто тебя обнять

Теплее, теплее

От всего мира сбежать

Чтобы просто тебя обнять

Теплее, теплее

От всего мира сбежать

Чтобы просто тебя обнять

Теплее, теплее

От всего мира сбежать

Чтобы просто тебя обнять

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