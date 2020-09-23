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У сбившего троих человек Эльмина Гулиева нашли наркотики в крови

23 сентября 2020, 21:41

Начинающего рэпера Эльмина Гулиева проверили на наличие веществ в организме прямо в процессе суда по выбору меры пресечения.

Эльмин Гулиев
Эльмин Гулиев / НеМалахов

Российского рэпера Эльмина Гулиева арестовали на два месяца за наезд на троих пешеходов, проезд на красный свет и организацию ДТП.

Прямо в процессе суда были назначены и проведены анализы на наличие веществ в крови, которые оказались позитивными, пишет телеграм-канал Lifeshot.

"В крови Гулиева после ДТП были обнаружены каннабиноиды. Сам он отрицает, что употреблял наркотики. Говорит, пьет таблетки и делает уколы из-за остеохондроза", - говорится в сообщении.

Но против Гулиева два отягощающие обстоятельства:

— Гулиев уже 49 раз нарушал ПДД;

— у Гулиева был условный срок за грабеж.

Гулиева сперва привезли в суд, а потом увезли, так и не арестовав. Кто-то в сети подумал, что Эльмин выкрутился, но нет. во время отсутствия его протестировали, нашли наркотики, вернули в суд и назначили меру пресечения.

Сам парень вину признал (но не опьянение), перед всеми извинился и немного поплакал.

Дело, меж тем переквалифицировали. Ранее ему угрожало до 3 лет, но теперь обстоятельства обострились.

Эльмину Гулиеву вменяют более тяжкую часть 264 статьи УК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Вместо первой части – вторую.

В крови музыканта обнаружили Кеторолак, это мощное обезболивающее, и канабиоиды.

новости шоу бизнеса новости России ДТП суд
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