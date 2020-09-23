У сбившего троих человек Эльмина Гулиева нашли наркотики в крови

Начинающего рэпера Эльмина Гулиева проверили на наличие веществ в организме прямо в процессе суда по выбору меры пресечения.
Российского рэпера Эльмина Гулиева арестовали на два месяца за наезд на троих пешеходов, проезд на красный свет и организацию ДТП.
Прямо в процессе суда были назначены и проведены анализы на наличие веществ в крови, которые оказались позитивными, пишет телеграм-канал Lifeshot.
"В крови Гулиева после ДТП были обнаружены каннабиноиды. Сам он отрицает, что употреблял наркотики. Говорит, пьет таблетки и делает уколы из-за остеохондроза", - говорится в сообщении.
Но против Гулиева два отягощающие обстоятельства:
— Гулиев уже 49 раз нарушал ПДД;
— у Гулиева был условный срок за грабеж.
Гулиева сперва привезли в суд, а потом увезли, так и не арестовав. Кто-то в сети подумал, что Эльмин выкрутился, но нет. во время отсутствия его протестировали, нашли наркотики, вернули в суд и назначили меру пресечения.
Сам парень вину признал (но не опьянение), перед всеми извинился и немного поплакал.
Дело, меж тем переквалифицировали. Ранее ему угрожало до 3 лет, но теперь обстоятельства обострились.
Эльмину Гулиеву вменяют более тяжкую часть 264 статьи УК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Вместо первой части – вторую.
В крови музыканта обнаружили Кеторолак, это мощное обезболивающее, и канабиоиды.
- Напомним, в понедельник 21 сентября Эльмин Гулиев устроил аварию на Остоженке, его "Инфинити" после столкновения с "Мерседесом" сбил пешеходов.
- Три человека в тяжелом состоянии в больнице. Женщине после ДТП удалили стопу, а у мужчины перелом позвоночника.