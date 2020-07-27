"Деньги шальные": У Ротару рассказали о доходах певицы

София Ротару / Instagram

Гонорары Софии Ротару выросли в 4 раза, хотя она и получает меньше в сравнении со своей коллегой Аллой Пугачевой.

Тем не менее, звезд сейчас неохотно приглашают на корпоративы и частные вечеринки, рассказал промоутер и генеральный директор компании Ру-концерт Евгений Морозов в интервью КП.ру.

"Я тут интересный прайс нашел 98 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов", - сказал он.

Однако, со сменой курса и изменились доходы певицы. Сейчас она получает минимум в 4 раза больше, утверждают журналисты..

"Деньги были шальные, нефть до 140 долларов доходила, был дорогой уголь, все были в шоколаде. Так гонорар Аллы Пугачевой за последние двадцать лет вырос больше чем в 10 раз. Сейчас Алла Борисовна просит за частное выступление 350 тысяч евро", - добавил промоутер.

Сколько София Ротару намерена получать за частное выступление - промоутер не стал уточнять. Он отметил, что на карантине свои ставки опускать никто не намерен.

"Цены никто из артистов не хочет опускать. А значит, наши звезды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы. Либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей", – подчеркнул промоутер.

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