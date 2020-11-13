"Удачное платье": жена Димы Комарова впечатлила красотой

Александра Кучеренко / Instagram

Украинская телеведущая и королева красоты, Александра Кучеренко, которая тайно вышла замуж за Дмитрия Комарова, порадовала поклонников в пятничный вечер модным и соблазнительным образом.

Журналистка, телеведущая и модель Александра Кучеренко примерила шикарное черное платье миди по колено, с прозрачными вставками выше талии и удачным декольте, которое сочетается с черными лодочками и распущенными русыми волосами.

"Не такая уж и страшная эта черная пятница 13. Если выбрать удачную платье)) Пусть вам сегодня везет! Одна хорошая новость уже есть - в 20:05", - написала она

Именно в это время выходит ее шоу "Зірковий спорт".

Всем очень понравилась внешность Александры, и ей написали очень много комплиментов.

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Александра Кучеренко / Instagram

"Любая одежда на Тебе смотрится очень красиво! А Твоя манера говорить на Зирковом спорте просто очаровывает! Ты точно, на своем месте!",

"Вам дуже пасує", "Шикарное платье", "Какая вы красотка",

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