"Удачное платье": жена Димы Комарова впечатлила красотой

Молодая жена Димы Комарова телеведущая и Мисс Украина Александра Кучеренко показала фото в шикарном наряде, который оценили ее поклонники.
Украинская телеведущая и королева красоты, Александра Кучеренко, которая тайно вышла замуж за Дмитрия Комарова, порадовала поклонников в пятничный вечер модным и соблазнительным образом.
Журналистка, телеведущая и модель Александра Кучеренко примерила шикарное черное платье миди по колено, с прозрачными вставками выше талии и удачным декольте, которое сочетается с черными лодочками и распущенными русыми волосами.
"Не такая уж и страшная эта черная пятница 13. Если выбрать удачную платье)) Пусть вам сегодня везет! Одна хорошая новость уже есть - в 20:05", - написала она
Именно в это время выходит ее шоу "Зірковий спорт".
Всем очень понравилась внешность Александры, и ей написали очень много комплиментов.
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"Любая одежда на Тебе смотрится очень красиво! А Твоя манера говорить на Зирковом спорте просто очаровывает! Ты точно, на своем месте!",
"Вам дуже пасує", "Шикарное платье", "Какая вы красотка",
Ранее Наталья Могилевская удивила легким нарядом в осенюю стужу.