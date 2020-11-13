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"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом

13 ноября 2020, 12:56

Украинская певица Наталья Могилевская взбудоражила поклонников новыми осенними фото, на которых она предстала в неожиданном образе

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram

Наталья Могилевская иногда непрочь эпатировать публику, и в этот раз она показала, в каком летнем наряде ходит, пока вокруг разгар осени.

Певица предстала перед пользователями Сети в легкой светлой юбке, синей рубашке оверсайз и белых туфлях без каблуков. Образ довершили солнцезащитные очки.

"Не мерзнете? В этом году осень выдалась невероятно теплой, а уже сегодня начались холода(", - пожаловалась она.

Могилевская намекнула, что будет продолжать радовать фанатов "теплыми" фото, только непонятно - сделанными раньше, или прямо сейчас, уже с наступлением похолодания.

"Но я предлагаю продолжить осенне-теплое настроение и всю неделю буду делиться с вами результатом нашей новой фотосессии. На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и легкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики", - предложила Могилевская.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - смотреть онлайн 10 выпуск с Натальей Могилевской

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram

"Класно! На Лопес схожа))" "Вот надо было всю жизнь проходить с одним цветом волос, а оказывается блонд конкретно ваше, очень вам идеи и молодит, супер.", "Такая моднячая", "Очень красивый лук! Такая стильная красоточка!", "Видно сразу что человек кайфует от жизни!!!!!", - пишут ей поклонники в комментариях.

Напомним, что Наталья Могилевская резко сменила прическу в июле. До этого она носила высветленный русый цвет, и даже темно-русый. Нынче же певица укоротила волосы, и сделала себе светлый блондинистый цвет волос. По мнению фанатов, теперь певица похожа на голливудскую актрису.

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
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