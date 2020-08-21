В машине Ефремова во время ДТП было двое людей

Михаил Ефремов / Гражданин Поэт/Youtube

До аварии с Сергеем Захаровым 8 июня Михаил Ефремов ехал в автомобиле не один.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что у актера был пассажир, пишет издание РИА Новости.

"В машине Михаила Ефремова в момент ДТП был пассажир на заднем сиденье", заявил Эльман Пашаев.

Напомним, что до этого адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев потребовал отвод судьи, а потом исключить из списка доказательств медицинскую и техническую экспертизы, а также видео свидетеля, на котором видно, что за рулем авто Михаил Ефремов один.

До этого появилась информация, что ночью Михаилу Ефермову было плохо, и ему вызывали врача на дом.