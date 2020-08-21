У Ефремова случился приступ, к нему вызвали "скорую"

Михаил Ефремов / Гражданин поет

Михаил Ефремов со времени госпитализации 11 августа, после нескольких судебных заседаний снова вызывал врача - актеру стало плохо ночью или ближе к утру. Из-за этого отменили суд 21 августа, пишет телеграм-канал Lifeshot.

Утром ФСИН не стало отвозить Ефремова в суд, на 21 августа заседание отменено.

В то же время телеграм-канал НеМалахов пишет, что ночью у Михаила Ефремова случился "приступ кашля" а также снова поднялось давление - поэтому вызывали врачей.

" После вчерашнего напряженного дня в суде Михаил Ефремов не может встать. Домой к нему экстренно приехал личный врач", - говорится в сообщении.

Как известно, 11 августа Ефремова госпитализировали с диагнозом "повторные транзиторные ишемические атаки".

Ранее стало известно, что на заседании в суде Ефремов просил у судью обратиться к психологу.

"Ваша честь, разрешите сказать. Вы отказываете мне обратиться к психологу в институт Сербского. Прошу разрешить" , - заявил актер в суде.

Напомним, накануне в суде слепой на один глаз свидетель Ефремова доказывал, что за рулем во время ДТП бьл кто-то другой.