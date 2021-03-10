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В Орел и решка попали Верка Сердючка и Вера Брежнева, опубликованы фото

10 марта 2021, 16:23

Украинские звезды в качестве ведущих шоу посетили Испанию.

Белоконь, Сердючка и Брежнева снялись в Орле и решке
Инна Белоконь, Верка Сердючка и Вера Брежнева снялись в Орле и решке / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко), ее сценическая мама Инна Белоконь, а также исполнительница Вера Брежнева стали ведущими одного из выпусков юбилейного сезона тревел-шоу Орел и решка.

Артистки побывали в Испании, в частности посетили неблагополучный район Барселоны – Ла Мина, сообщает Страна со ссылкой на пресс-релиз телеканала Пятница!, на котором показывают шоу.

В релизе говорится, что выпуск со звездами в качестве ведущих выйдет 19 апреля.

На странице Верки Сердючки в Facebook появились фотографии со съемок Орла и решки.

На одном из снимков артистка запечатлена с Белоконь и Брежневой, а на другом – позирует с мамой в замке Святой Флорентины.

Белоконь и Сердючка снялись в популярном шоу
Инна Белоконь и Верка Сердючка снялись в шоу Орел и решка / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

На еще одном фото Верку Сердючку засняли возле тарелок с разными фруктами.

Андрей Данилко снялся в шоу Орел и решка. 10 лет
Верка Сердючка снялась в популярном шоу / facebook.com/VerkaSerduchka.Official
  • Ранее сообщалось, что шоу Орел и решка в честь десятилетия с момента создания запустило праздничный сезон. В юбилейном сезоне шоу в качестве ведущих решили пригласить знаменитостей. В частности, программу уже вели певец Иван Дорн и шоумен Александр Гудков.
  • Презентация Орел и решка. 10 лет на канале Пятница! была 15 февраля, а раньше – 13 числа – программа начала идти на Новом канале.
Вера Брежнева Верка Сердючка Андрей Данилко Орел и Решка Инна Белоконь
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