В Орел и решка попали Верка Сердючка и Вера Брежнева, опубликованы фото

Инна Белоконь, Верка Сердючка и Вера Брежнева снялись в Орле и решке / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко), ее сценическая мама Инна Белоконь, а также исполнительница Вера Брежнева стали ведущими одного из выпусков юбилейного сезона тревел-шоу Орел и решка.

Артистки побывали в Испании, в частности посетили неблагополучный район Барселоны – Ла Мина, сообщает Страна со ссылкой на пресс-релиз телеканала Пятница!, на котором показывают шоу.

В релизе говорится, что выпуск со звездами в качестве ведущих выйдет 19 апреля.

На странице Верки Сердючки в Facebook появились фотографии со съемок Орла и решки.

На одном из снимков артистка запечатлена с Белоконь и Брежневой, а на другом – позирует с мамой в замке Святой Флорентины.

Инна Белоконь и Верка Сердючка снялись в шоу Орел и решка / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

На еще одном фото Верку Сердючку засняли возле тарелок с разными фруктами.

Верка Сердючка снялась в популярном шоу / facebook.com/VerkaSerduchka.Official