В Сеть попали фото Билли Айлиш в крошечном топе и без балахона

Поклонники американской певица Билли Айлиш, которая выступает за бодипозитив, пришли в дикий восторг от случайных фото, на который певица показала фигуру.
18-летняя певица Билли Айлиш традиционно появляется в мешковатой оверсайз одежде, чтобы подчеркнуть свою позицию бодипозитивщицы, и скрывает молодую фигуру, и пышную грудь.
Но судя по всему, на днях певица попал в кадр случайного прохожего или папарацци - она была в маечке и шортиках телесного цвета, которые не скрывают ее фигуру.
Снимки быстро распространились в сети, и фанаты Билли Айлиш массово опубликовали их в своих Instagram.
"Уже незаконно быть такой горячей?! Черт, она такая идеальная", - пишут фанаты Билли.
Билли Айлиш предстала в Лос-Анджелесе в шлепках на носки и спортивном комплекте шортиков и маечке. Волосы зеленого цвета Билли собрала в пучок.
Фанаты не уточняют, где именно девушка попала в кадр, но просто в восторге от ее внешности.
С другой стороны, некоторые фанаты утверждают, что она же женщина, и просто не хотела выставлять своюд сексуальность на публику, поэтому ничего особого в фото нет.
Напомним, Билли Айлиш на последнем концерте сняла толстовку в знак протеста, и в поддержку бодипозитива.
Как известно, Билли Айлиш спела главный сундтрек для фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать". В сети уже есть клип на ее песню.
Перевод No Time to Die и видео можно смотреть на Главреде.