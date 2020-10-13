В Сеть попали фото Билли Айлиш в крошечном топе и без балахона

Билли Айлиш / Reuters

18-летняя певица Билли Айлиш традиционно появляется в мешковатой оверсайз одежде, чтобы подчеркнуть свою позицию бодипозитивщицы, и скрывает молодую фигуру, и пышную грудь.

Но судя по всему, на днях певица попал в кадр случайного прохожего или папарацци - она была в маечке и шортиках телесного цвета, которые не скрывают ее фигуру.

Снимки быстро распространились в сети, и фанаты Билли Айлиш массово опубликовали их в своих Instagram.

"Уже незаконно быть такой горячей?! Черт, она такая идеальная", - пишут фанаты Билли.

Билли Айлиш предстала в Лос-Анджелесе в шлепках на носки и спортивном комплекте шортиков и маечке. Волосы зеленого цвета Билли собрала в пучок.

Фанаты не уточняют, где именно девушка попала в кадр, но просто в восторге от ее внешности.

С другой стороны, некоторые фанаты утверждают, что она же женщина, и просто не хотела выставлять своюд сексуальность на публику, поэтому ничего особого в фото нет.

Напомним, Билли Айлиш на последнем концерте сняла толстовку в знак протеста, и в поддержку бодипозитива.

Как известно, Билли Айлиш спела главный сундтрек для фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать". В сети уже есть клип на ее песню.

Перевод No Time to Die и видео можно смотреть на Главреде.