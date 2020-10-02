Billie Eilish выпустила клип No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде

No Time To Die Billie Eilish / Youtube

Американская певица Билли Айлиш представила клип на саундрек к последнему Джеймсу Бонду с Дэниелом Крейгом, который должен выйти в ноябре 2020.

Ранее планировалось, что 25-я часть бондианы выйдет в прокат в апреле, но из-за пандемии Covid-19 ее перенесли на 19 ноября.

Режиссером видео стал Дэниэл Клейнман, постановщик открывающих титров всех Джеймсов Бондов после "Золотого глаза".

Слова к песне написал брат Билли - Финнеас. Композиторы Мэтт Данкли и Ханс Циммер, а также гитарист Джонни Марр, основатель группы The Smiths писали музыку

No Time To Die Billie Eilish смотреть онлайн клип:

Billie Eilish - No Time To Die - перевод песни

Я должна была догадаться

Надо было уйти одной

Просто уйти, чтобы показать

Ту кровь, которую ты проливаешь

Это просто кровь, которой ты владеешь

Мы были парой

Но я видела тебя там

Слишком много, чтобы вынести

Ты был моей жизнью, но жизнью далекой от честной

Неужели я была так глупа, что полюбила тебя?

Была ли я опрометчива, чтобы помочь?

Было ли это очевидно для всех остальных?

Что я попалась на ложь

Ты никогда не был на моей стороне

Обманул меня один раз, обманул дважды

Ты – смерть или рай?

Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу

Просто нет времени умирать

Я позволила ему сгореть

Ты больше не моя забота

Лица из моего прошлого возвращаются

Еще один урок, который предстоит усвоить

Что я попалась на ложь

Ты никогда не был на моей стороне

Обманул меня один раз, обманул дважды

Ты - смерть или рай?

Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу

Просто нет времени умирать

Нет времени умирать

Нет, нет времени умирать

Обманул меня один раз, обманул дважды

Ты - смерть или рай?

Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу

Просто нет времени умирать