Billie Eilish выпустила клип No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде

Легендарная певица Билли Айлишь представила клип на OST No Time To Die к Джеймсу Бонду 25.
Американская певица Билли Айлиш представила клип на саундрек к последнему Джеймсу Бонду с Дэниелом Крейгом, который должен выйти в ноябре 2020.
Ранее планировалось, что 25-я часть бондианы выйдет в прокат в апреле, но из-за пандемии Covid-19 ее перенесли на 19 ноября.
Режиссером видео стал Дэниэл Клейнман, постановщик открывающих титров всех Джеймсов Бондов после "Золотого глаза".
Слова к песне написал брат Билли - Финнеас. Композиторы Мэтт Данкли и Ханс Циммер, а также гитарист Джонни Марр, основатель группы The Smiths писали музыку
No Time To Die Billie Eilish смотреть онлайн клип:
Billie Eilish - No Time To Die - перевод песни
Я должна была догадаться
Надо было уйти одной
Просто уйти, чтобы показать
Ту кровь, которую ты проливаешь
Это просто кровь, которой ты владеешь
Мы были парой
Но я видела тебя там
Слишком много, чтобы вынести
Ты был моей жизнью, но жизнью далекой от честной
Неужели я была так глупа, что полюбила тебя?
Была ли я опрометчива, чтобы помочь?
Было ли это очевидно для всех остальных?
Что я попалась на ложь
Ты никогда не был на моей стороне
Обманул меня один раз, обманул дважды
Ты – смерть или рай?
Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу
Просто нет времени умирать
Я позволила ему сгореть
Ты больше не моя забота
Лица из моего прошлого возвращаются
Еще один урок, который предстоит усвоить
Что я попалась на ложь
Ты никогда не был на моей стороне
Обманул меня один раз, обманул дважды
Ты - смерть или рай?
Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу
Просто нет времени умирать
Нет времени умирать
Нет, нет времени умирать
Обманул меня один раз, обманул дважды
Ты - смерть или рай?
Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу
Просто нет времени умирать
- Напомним, что песня No Time to Die вышла еще в феврале 2020 года.
- Как ранее сообщалось, в фильме агентом 007 будет также темнокожая актриса.
- В фильме возвращаются некоторые герои из предыдущих фильмов, а главного злодея сыграет Рами Малек.
- В Сети ходят слухи, что Том Харди может стать следующим Джеймсом Бондом.