Том Харди получил роль Джеймса Бонда - появилась новая информация

Том Харди / кадр из ф. Легенда

На фан-сайтах 007 распространяется слух о том, что Том Харди еще в июне прошел кастинг, и готовится сниматься в номом фильме о Джеймсе Бонде.

Однако этому нет официального подтверждения, а актер на комментарий отвечает слишком туманно. Издание Screen Rant утверждает, что слухи о Томе Харди появились еще до карантина, и являются просто пиар-ходом.

По слухам, продюсеры якобы планировали представить знаменитость как нового агента 007 в ноябре, когда должен был выйти 25 фильм о спецагенте. Но на фоне перспектив переноса фильма на 2021 год, это выглядит маловероятно.

Сам Том Харди туманно высказался только о том, что он "счастлив участвовать" в кастинге. К слову, с момента появления слухов, на роль Бонда прочили многих актеров, но пока что лидируют Идрис Эльба и Том Харди.

"Если я расскажу об этом, то вылечу. Знаете, среди нас, актеров и среди моих друзей, есть поговорка, что если вы говорите об этом, вы автоматически вылетаете из гонки. Так что я не могу комментировать это", - ответил он на прямой вопрос об участии в кастинге.

Однако, пока нет официального подтверждения создателей фильма, слова о выборе Тома Харди на роль Бонда - просто слова.

Напомним, что премьеру Джеймса Бонда 25 перенесли на ноябрь 2020 по просьбе фанатов вначале карантина - это был фактически первый перенос фильма с начала коронавирусного карантина.