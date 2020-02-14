No Time To Die - Billie Eilish представила саундрек к Бонду

Билли Айлиш Не время умирать / youtube

Находка Года Билли Айлишь представила свою песню No Time To Die, которая стала главным саундреком фильма Джеймс Бонд Не время умирать 2020 с Дэниелом Крейгом.

О своем новом сингле Билли Айлиш сообщила еще за день до премьеры. Она объяснила, что песню писала вместе с братом.

Напомним, Билли Айлиш в 2020 году получила четыре награды музыкальной премии Грэмми и стала "находкой года". Ее брат Финнеас О’Коннел получил Грэмми как продюсер года.

Billie Eilish - No Time To Die слушать онлайн OST Джеймс Бонд не время умирать:

No Time To Die - Billie Eilish перевод песни

Я должна была догадаться

Надо было уйти одной

Просто уйти, чтобы показать

Ту кровь, которую ты проливаешь

Это просто кровь, которой ты владеешь

Мы были парой

Но я видела тебя там

Слишком много, чтобы вынести

Ты был моей жизнью, но жизнью далекой от честной

Неужели я была так глупа, что полюбила тебя?

Была ли я опрометчива, чтобы помочь?

Было ли это очевидно для всех остальных?

Что я попалась на ложь

Ты никогда не был на моей стороне

Обманул меня один раз, обманул дважды

Ты – смерть или рай?

Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу

Просто нет времени умирать

Я позволила ему сгореть

Ты больше не моя забота

Лица из моего прошлого возвращаются

Еще один урок, который предстоит усвоить

Что я попалась на ложь

Ты никогда не был на моей стороне

Обманул меня один раз, обманул дважды

Ты - смерть или рай?

Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу

Просто нет времени умирать

Нет времени умирать

Нет, нет времени умирать

Обманул меня один раз, обманул дважды

Ты - смерть или рай?

Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу

Просто нет времени умирать

Всего за пару часов, саундтрек в Youtube набрал 3 млн просмотров.

Напомним, премьера Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом назначена на 20 апреля 2020. За 3,5 месяца до премьеры был уволен композитор фильма Джеймс Бонд 25