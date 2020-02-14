No Time To Die - Billie Eilish представила саундрек к Бонду

В сети состоялась премьера нового сингла Билли Айлиш No Time To Die к заключительному фильму о Джеймсе Бонде в исполнении американца Дениэла Крейга.
Находка Года Билли Айлишь представила свою песню No Time To Die, которая стала главным саундреком фильма Джеймс Бонд Не время умирать 2020 с Дэниелом Крейгом.
О своем новом сингле Билли Айлиш сообщила еще за день до премьеры. Она объяснила, что песню писала вместе с братом.
Напомним, Билли Айлиш в 2020 году получила четыре награды музыкальной премии Грэмми и стала "находкой года". Ее брат Финнеас О’Коннел получил Грэмми как продюсер года.
Billie Eilish - No Time To Die слушать онлайн OST Джеймс Бонд не время умирать:
No Time To Die - Billie Eilish перевод песни
Я должна была догадаться
Надо было уйти одной
Просто уйти, чтобы показать
Ту кровь, которую ты проливаешь
Это просто кровь, которой ты владеешь
Мы были парой
Но я видела тебя там
Слишком много, чтобы вынести
Ты был моей жизнью, но жизнью далекой от честной
Неужели я была так глупа, что полюбила тебя?
Была ли я опрометчива, чтобы помочь?
Было ли это очевидно для всех остальных?
Что я попалась на ложь
Ты никогда не был на моей стороне
Обманул меня один раз, обманул дважды
Ты – смерть или рай?
Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу
Просто нет времени умирать
Я позволила ему сгореть
Ты больше не моя забота
Лица из моего прошлого возвращаются
Еще один урок, который предстоит усвоить
Что я попалась на ложь
Ты никогда не был на моей стороне
Обманул меня один раз, обманул дважды
Ты - смерть или рай?
Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу
Просто нет времени умирать
Нет времени умирать
Нет, нет времени умирать
Обманул меня один раз, обманул дважды
Ты - смерть или рай?
Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу
Просто нет времени умирать
Всего за пару часов, саундтрек в Youtube набрал 3 млн просмотров.
Напомним, премьера Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом назначена на 20 апреля 2020. За 3,5 месяца до премьеры был уволен композитор фильма Джеймс Бонд 25