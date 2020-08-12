Муж ни при чем - Валентину Легкоступову положили на ИВЛ и провели экспертизу

Валентина Легкоступова / Youtube

Валентина Легкоступова не была избита мужем Юрием Фирсовым. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму от удара головой, пише телеграм-канал 112.

Валентина Легкоступова упала и ударилась головой - к таким выводам пришли следователи при проведении проверки.

После опроса мужа Валентины Легкоступовой и ее детей, в первую очередь проверили версии с насильственным происхождением травмы.

Однако, пока версию с рукоприкладством окончательно не сбрасывают со счетов. Но, по предварительным данным, причиной черепно-мозговой травмы и многочисленных ушибов стало падение певицы, в результате чего она сильно ударилась головой. Кстати, в сети 11 августа появилась версия, о том, что она и вовсе ударилась головой в ванной.

Народная артистка России Валентина Легкоступова находится пятый день в больнице, в крайне тяжелом состоянии и в коме. Врачи провели операцию по удалению гематомы в голове пациентки, но потом пришлось перевести ее на аппарат искусственной вентиляции легких.

Валентина была госпитализирована 8 августа в больницу Москвы с ушибом и отеком головного мозга. В первую очередь врачи и правоохранители заподозрили ее мужа в нанесении травм.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей рассказал следствию неприглядные факты об ее мужу Юрию Фирсову.