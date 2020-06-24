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Участница Від пацанки до панянки объявила о своей ориентации

Финалистка 4 сезона Від пацанки до панянки Вика Алехина откровенно рассказала об свои вкусы в отношениях.

24 июня 2020, 20:19
Вика Алехина
Вика Алехина раскрыла свою ориентацию / Новый канал

Финалистка четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки на Новом канале Виктория #Боксерша Алехина призналась, кто ей нравится больше - мальчики, или девушки.

До проекта у 18-летней пацанки были непродолжительные отношения с парнями, но ничем серьезным они не заканчивались. Сейчас у Вики # Боксерши также время от времени возникает симпатия к мужчинам, рассказала она Новому каналу.

"У меня был самый красивый парень в городе. Я не могла поверить, что встречаюсь с ним я. Потому что за ним бегало очень много девушек. Но он меня не цеплял... И сейчас также могу засмотреться на красивого мужчину, он будет мне симпатичен, но чтобы строить с ним отношения или рожать детей, то нет"– похвасталась участница Від пацанки до панянки.Читайте такжеУчастница Від пацанки до панянки 2020 бросила старую жизнь после проекта

Одновременно у Вики #Боксерши Алехиной есть симпатия и к девушкам. Во время Пацанского краш-теста она призналась Новому каналу, что могла бы встречаться с одноклассницей по Школе леди Викой #Синяк Кошутиной.

"По кому я больше? Я по чувствам. Мне неважно, будет это парень или девушка. Если у меня чувства, то буду с этим человеком"– интриговала ответом на вопрос о своей ориентации Виктория.

Также пацанка призналась, что в неблизком будущем мечтает о сыне. Однако перед тем, как рожать детей, она хотели бы встать на ноги.

"Просто если я захочу свалить от мужа, мне надо знать, куда валить. У меня должна быть своя квартира, чем накормить детей", – пояснила Алехина.

Напомним, Виктория #Боксерша Алехина пришла на проект, чтобы вернуть веру в человечество. До Школы леди девушка никому не доверяла и жила от пьянки до пьянки. После Від пацанки до панянки ее жизнь кардинально изменилась – она прекратила употреблять алкоголь, переехала в Киев и нашла друзей.

Напомним, в 4 сезоне Від пацанки до панянки 2020 победила Женя Мазур, вместе с ней в финале были Юлия #Бандитка Чигринец, Анастасия #Мивина Иваненко, Виторич #Боксерша Алехина и Евгения #Батюшка Мазур.

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