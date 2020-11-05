Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова прибыла в Дубаи для выступления на фестивале Филиппа Киркорова PaRus 2020. Киркоров сам лично встречал певицу в гостинице, и сопроводил видео восторженными приветствиями "Королеве ночи"

Видео и моменты с фестиваля появились в сторис Киркорова и Поляковой, а также официальной странице организаторов фестиваля и российских СМИ.

"Какая символичная встреча в Дубаи в День Народного единства", - написал Киркоров, встречая певицу, и кричал, что Полякова - Королева ночи, а он - король солнца и дня.

Хотя сама Оля Полякова не частила со сторис, Киркорово за ночь записал десятки видео.

Также на фестивале выступили Леонид Агутин, Стас Михайлов, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".

Это уже почти традиционное совместное выступление - Полякова и Киркоров за последние несколько лет выступали вместе в США и Турции.

Полякова и Киркоров встретились также за милой беседой в ресторане Дубаи за шампанским и явствами.

"Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась", - прокомментирует Киркоров за кадром.

Представители Оли Поляковой утверждают, что идея совместного концерта артистов возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере "Я в шоке".

Напомним, что Филипп Киркоров был одним из гостей онлайн-эфиров Оли Поляковой в Instagram в апреле 2020. Тот эфир вызвал неоднозначные чувства у подписчиков Поляковой

Стоит отметить, что в Украине Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" как не признающий факта незаконной аннексии Крыма.