УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым

5 ноября 2020, 11:06

Оля Полякова приняла участие в фестивале PaRus 2020, соорганизатором которого выступил Филипп Киркоров.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова прибыла в Дубаи для выступления на фестивале Филиппа Киркорова PaRus 2020. Киркоров сам лично встречал певицу в гостинице, и сопроводил видео восторженными приветствиями "Королеве ночи"

Видео и моменты с фестиваля появились в сторис Киркорова и Поляковой, а также официальной странице организаторов фестиваля и российских СМИ.

"Какая символичная встреча в Дубаи в День Народного единства", - написал Киркоров, встречая певицу, и кричал, что Полякова - Королева ночи, а он - король солнца и дня.

Хотя сама Оля Полякова не частила со сторис, Киркорово за ночь записал десятки видео.

Также на фестивале выступили Леонид Агутин, Стас Михайлов, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".

Это уже почти традиционное совместное выступление - Полякова и Киркоров за последние несколько лет выступали вместе в США и Турции.

Полякова и Киркоров встретились также за милой беседой в ресторане Дубаи за шампанским и явствами.

"Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась", - прокомментирует Киркоров за кадром.

Представители Оли Поляковой утверждают, что идея совместного концерта артистов возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере "Я в шоке".

Напомним, что Филипп Киркоров был одним из гостей онлайн-эфиров Оли Поляковой в Instagram в апреле 2020. Тот эфир вызвал неоднозначные чувства у подписчиков Поляковой

Стоит отметить, что в Украине Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" как не признающий факта незаконной аннексии Крыма.

Оля Полякова Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:17
Alyosha рассказала жуткую историю об изнасиловании
11:56
У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе Видео
11:50
США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек Фото Видео
11:43
Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина Видео
11:41
Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
Реклама
11:32
Скандальный нардеп Юрченко схлопотал по шее у Рады Видео
11:30
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
11:20
Впервые в истории: уроженка Украины из партии Трампа избрана в Конгресс
11:19
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
11:07
В Карабахе обвинили Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам
11:06
Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым
10:54
Украинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа Видео
10:36
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
10:27
Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского об отставке судей КСУ
10:25
Карантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения Видео
10:17
Украина под рукой у США выгодна любому американскому президенту мнение
10:16
Из-за коронавируса в Минздраве приготовили нововведение для пенсионеров
10:12
Лечение коронавируса: врач назвал период, в который запрещены антибиотики Видео
09:50
В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза Видео
09:44
Демилитаризация и выборы: Кравчук раскрыл детали плана по завершению войны на Донбассе
Реклама
09:37
Эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину
09:27
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
09:24
Слабый иммунитет и головные боли: что стресс может сотворить с организмом Видео
09:20
Зеленскому настала пора разгонять грантососов-"антикоррупционеров" мнение
09:11
В Мичигане огрызнулись на иск Трампа о пересчете голосов
08:57
"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах Видео
08:43
Пенсии для украинцев: в ПФУ объяснили, можно ли получать сразу две надбавки
08:28
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: почти тысяча зараженных за сутки Видео
08:22
Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки Видео
08:16
Кива разозлился и пригрозил Зеленскому импичментом
08:12
Привет от предшественников: почему возник и кому выгоден политико-правовой кризис в Украине мнение
07:59
В Украине введут карантин выходного дня: Степанов раскрыл детали Видео
07:35
Почему не объявляют результаты выборов президента США: названа причина Видео
07:03
Штаб Трампа собрался судиться уже с тремя штатами из-за подсчета голосов
07:01
"Вооружена и готова": экс-Nikita сверкнула грудью на развратном фото
06:59
Какой выход есть у Зеленского из ситуации с КС мнение
06:29
Соблазнительные колготки из 80-х вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото Видео
06:04
Hulu отменил сериал Касл-Рок после 2 успешных сезонов
05:55
Астролог рассказал, когда ждать досрочных парламентских выборов
05:35
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве оценили вероятность сценария Видео
Реклама
05:32
"Коронавирус в Украине разбушуется": астролог предупредил о переполненных больницах Видео
05:05
Как отрастить бороду быстро и дешево: лучшие советы Видео
05:03
В Слуге народа призвали Зеленского к роспуску Верховной Рады Видео
04:42
Ученые установили, от чего зависит опасность заражения людей COVID-19
04:19
Далеко не два метра: на какое расстояние от больного "отлетает" COVID-19
03:55
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
03:42
Кабмин из COVID-фонда выделил еще 1 миллиард: на что потратят деньги Видео
03:05
Авторы Days Gone рассказали об особенностях версии игры для PS5 Видео
02:39
"*бусь с папиками": Морозюк без белья показала крошечные соски
01:47
Тяжелый график - женщина изменяла занятому на работе мужу с сотнями мужчин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять