"Переобулась, только не с Киркоровым": Полякову раскритиковали за эфир с Киркоровым

Оля Полякова / Instagram

Украинская певица Оля Полякова провела 5 апреля 2020 эфир с Филиппом Киркоровым в рамках своей развлекательной программы на время коронавирусного карантина.

Оля Полякова анонсировала прямой эфир в своем Instagram, но многие поклонники в комментариях были этим возмущены.

"Сегодня будет жаришка! Как и обещали, вместе с Королём поп-сцены Филиппом Киркоровым выйдем в прямой эфир, чтобы сыграть в онлайн-игру "Правда или действие". Вы с нами? Подключайтесь в 19:00", - написала она в своем Instagram.

Поклонники Оли Поляковой в комментариях были возмущены этим поступком, потому что Филипп Киркоров не скрывает своей любви к Владимиру Путину, и носит кольцо с его портретом, а также регулярно незаконно пепесекает границы Укарины, и гоастролирует в Аннексированном Крыму. Только в 2019 году он провел там концерты, а в 2018 году сам рассказывал, как будет летать по Крыму на вертолете.

"Фу, Полякова заскучала за рашкой... позор!", "Уже в предвкушении. Будет рвань", "Ждемс... чувствую, будет жаришка", "Не ожидала от вас, что вы будете играть с этим говном",

"Полякова переобулась", "Причем, на ходу. Скоро *банет к маме, типа в Москву",

"Оля Полякова, давай эфир с Потапом! Было-бы не плохо", "Оля Полякова, давай эфир с Потапом",

"Оля, проведіть ефір з англомовним відомим артистом чи артисткою. Російської ми вже наслухалися...", "Мы с вами", "Давай эфир с Потапом. Было бы неплохо", "Оляяя, давай эфир с Потапом",

"Фу, только не с Киркоровым", "Хай заспіває гімн України", "Зачем? Это творческие люди, не хотите, не смотрите. Они классные. Причем тут Гимн?...", "Це я написала свій варіант на дійстві",

"Киркоров - народный артист Украины, а не украинофоб", "Лорак тоже народная артистка, и что? По вашему это аргумент? Киркоров благополучно гастролировал в оккупированном Крыму, внесен в черный список. Этого достаточно, чтобы не тянуть его сюда в прямые эфиры", "Теперь забудь!", "Та в ваши эфиры он и не просится. А Оля Полякова сама решит как-нибудь с кем ей общаться",

"Помню другую позицию Поляковой к российским артистам...", "И я. Печально. В интервью Гордону была совсем другая точка зрения у нее. Еще и Киркоров Украинофоб",

"Карантин на Полякову повлиял - решила удариться в рашскую эстраду", "А почему бы и нет, ночь есть и в России, и в Казахстане, и Польше, почему там тоже не стать Королевой ночи? Ребят, очнитесь уже, артист, не дипломат, у него нет границ в творчестве и тем более в странах!!! Просто позоритесь и все",

Ранее Лолита Милявская в интервью Дмитрию Гордону заявила, что Россия не аннексировала Крым.

Напомним, Россия аннексировала Крым из-за незаконного псевдо референдума, проведенного 16 марта 2014 года под контролем российских военных и "зеленых человечков" на полуострове. Этот референдум не признают в мире, а на Россию наложили экономические санкции за него.