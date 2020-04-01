"Украина Крым отдала": Лолита высказалась о статусе Крыма

Лолита Милявская / Скриншот

Российская певица лолита Милявская призналась, что не понимает ситуацию с Крымом, и с войной на Донбассе. Тем не менее, Она считает, что Украина сама отдала Крым России.

Лолита не понимает, что Россия нарушила международные правила, захватив Крым в 2014 году. Об этом она заявила Дмитрию Гордону в интервью.

Лолита Милявская публично призналась, что совершенно необразованна, никогда не учила историю, и сейчас продолжает принципиально оставаться на том же уровне знаний, но может оценивать события на международной арене.

"Нет, не понимаю. Лишь бы не было войны. Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась, поскольку не знаю, где правда. Украина Крым отдала, она не вкладывала в него. Россия построила аэропорт и хоть одну дорогу", - заявила Лолита.

Кроме того, Лолита объявила, что она не признавала Крым российским. такой вывод певица, незаконно пересекавшая границы Украины, посещавшая "ДНР" и "ЛНР", сделала оценивая слово "аннексия".

"Я не произносила слово "аннексия". Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: "Мой". Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги? Почему я должна что-то высказывать?", - считает Лолита.

Лолита Милявская в интервью Дмитрию Гордону:

Ранее стало известно, что Лолита считает гражданской войной российскую агрессию на Донбассе .