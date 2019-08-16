Лолита считает агрессию России в Украине гражданской войной

Лолита Милявская / Скриншот

Лолита Милявская, которая недавно ездила в оккупированный Донбасс развлекать российских террористов, назвала агрессию России на территории Украины "гражданской войной".

Лолита Милявская подписалась под словами подруги Януковича Таисии Повалий, которая 5 лет гастролировала в России, а теперь удивляется, что ее не принимают с распростертыми руками в Украине.

Таисия Повалий написала скандальный пост, стараясь спровоцировать своих подписчиков, и даже использовала слоган в духе президентской кампании Владимира Зеленского - #"СДЕЛАЕМЭТОВМЕСТЕ".

А вот Лолита, которая ожидала, что после выборов Украина простит агрессию, и войдет в Россию, все поняла по своему, и накинулась с критикой на Владимира Зеленского.

"Господи... Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", - написала певица.

Лолита под публикацией Повалий пишет о гражданской войне / скриншот

Напомним, что в июле Лолита незаконно пересекла границы Украины, чтобы выступить перед террористами на Донбассе, и повторила путинскую пропаганду об острелах украинской территории, захваченной террористами силами ВСУ.

А в 2018 году Лолита посетила незаконно аннексированный Россией Крым, нарушив украинские границы. Там она решила петь по-украински, чтобы реабилитироваться перед украинцами.

Лолита в Крыму поет по-украински смотреть онлайн:

Ранее Лолиту бросил молодой муж после 9 лет совместной жизни в браке.