"Делала, что хотела": муж бросил Лолиту после 9 лет брака

Лолита Милявская / instagram.com/lolitamilyavskaya

Всплыли подробности отношений Лолиты с ее 44-летним мужем Дмитрием Ивановым, с которым певица прожила 9 лет, а теперь разошлась.

Оказывается, инициатором расставания был Дмитрий, и не просто так, подтвердили друзья пары в интервью Собеседнику.

"Меня неделю назад послал муж", - рассказала Лолита со сцены после своей первой публикации в соцсетях.

Тогда она пожелала Дмитрию счастья, и пообещала не давать его в обиду. Сразу после брака Иванова окрестили "молодым мужем", но они с Лолитой жили все время в сравнительном согласии - поддерживали друг друга и помогали чем могли, за исключением некоторых моментов.

Например, Дмитрий, который как фитнес тренер и спортсмен, ведет здоровый образ жизни, в один момент устал пытаться вразумить Лолиту.

"Можно было с таким же самым успехом постучать об стенку лбом. Она продолжала делать что хотела", - рассказывал он.

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А вот певица Анита Цой, которая общается близко с Лолитой призналась, что та не давала Дмитрию быть доминирующим альфа-самцом дома. Ну как же - у нее это уже 5 брак, а у него только второй.

"Когда муж моложе, очень часто возникают такие ситуации. Лолита сама по себе очень сильная женщина, добрая и старалась помочь мужчине, который с ней рядом. Она сильно помогла Диме в профессиональном развитии как спортсмену. Мне кажется, что из-за того, что он не мог себя реализовать в полной мере как мужчина, как глава семьи, ему было сложно", - сказала Цой.

Кроме того, был период, когда Лолита поднимала Дмитрия почти с нуля, рассказала Цой: "Не секрет, что Лолита его обеспечивала – и кормила, и поила. Хотя и он тоже старался, делал все, что мог: помогал жене в домашних и рабочих делах, ездил с ней на гастроли".

Но несмотря на все конфликты, Лолита искренне скучает за человеком, с которым прожила 9 лет.

"Сердце у нее болит, и она сильно переживает, потому что одно дело – когда ты сам подаешь на развод, другое – когда ты должен принять ту правду, которую тебе преподносят", - добавила Цой.

Впрочем, все их друзья сходятся на том, что пара еще, вероятно, может сойтись - ведь за Дмитрием никогда не замечали "не такого" поведения, а на развод они с Лолитой так и не подали.

Ранее Лолита пожаловалась, что за время отдыха в Болгарии после объявлении о расставании с мужем ей написали сотни приличных и не приличных предложений, чем сильно ее расстроили, а в сети начали ходить слухи о "старой алкоголичке".

Еще до этого Дмитрий Иванов комментировал расставание с Лолитой.