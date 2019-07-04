Лолита разводится с молодым мужем

Лолита разводится с Дмитрием Ивановым /скриншот

Российская певица Лолита Милявская по обоюдному согласию расходится с мужем и уже готовится пуститься в холостяцкую жизнь. Многие поклонники спрашивают себя - почему разводится Лолита? Но все очень просто - Лолита объяснила почему разводится в посте в соцсетях.

Оказывается, все происходит по обоюдному решению, и расставание происходит вполне мирно и спокойно после 9 лет совместной жизни.

Лолита призналась, что не даст в обиду своего мужа после расставания, и будет карать всех, кто будет писать гадости.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...", - написала она.

Лолита разводится / Instagram

Еще пару лет назад певица пела дифирамбы мужу и казалось, что ничего не сможет разлучить их крепкий союз.

"А вообще, я счастлива. У меня есть любимый муж. Хотя я не сразу оценила этот подарок от Бога. Такое счастье, что рядом со мной человек с абсолютно здоровой психикой, который меня любит, понимает и терпит восемь лет. Чего еще желать? Только чтобы так было вечно!", - писала она.

Многие считали, что симпатичный тренер изменяет жене, когда она на гастролях. Тем не менее, по словам Лолиты, у них в паре царило взаимопонимание.

Напомним, Лолите поставили неутешительный диагноз.