"Процесс не остановить": Лолите поставили неутешительный диагноз

Лолита может остаться без голоса / Скриншот

Певица Лолита Милявская недавно обратилась к западным специалистам из-за проблем с голосовыми связками и услышала негативный прогноз медиков.

"Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: "У вас связок нет!" Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!" – цитирует Лолиту Собеседник.

По словам певицы, врачи заверили ее, что есть уникальные случаи, когда человек может петь даже при отсутствии голосовых связок. Мировые медицинские метры констатировали, что у Лолиты, очевидно, именно такая ситуация.

"Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!" Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить", – поделилась подробностями певица.

Медики рекомендовали Лолите ежедневно беречь голос. Отныне певица неукоснительно следует рекомендациям, старается разговаривать меньше и полностью исключила караоке.

Напомним, Милявская недавно стала амбасадором Viva Glam, и усиленно пытается ее рекламировать. К сожалению, фантазии у нее хватило только на "кузькину мать".