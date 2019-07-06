Лолита разводится: муж прояснил ситуацию

Лолита Милявская / https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Звезды не любят афишировать свои отношения, и по возможности сразу комментируют свое решение довольно исчерпывающее, но не как Лолита со своим избранником.

Лолита просто объявила, что она теперь холостая, а вот ее муж Дмитрий Иванов дал в интервью Starhit другой ответ.

"Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать... Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным", — поделился Дмитрий.

Причем конкретных комментариев добиться так и не получилось.

Телеграм-канал Светские хроники опубликовал якобы переписку, в которой говорится, что муж Лолиты стал жертвой сектантов, и именно из-за него она уходит, но подобные источники как всегда анонимны, недостоверны и скорее вызывают только слухи.

Лолита разводится с мужем / Светские хроники

Еще пару лет назад певица пела дифирамбы мужу и казалось, что ничего не сможет разлучить их крепкий союз.

"А вообще, я счастлива. У меня есть любимый муж. Хотя я не сразу оценила этот подарок от Бога. Такое счастье, что рядом со мной человек с абсолютно здоровой психикой, который меня любит, понимает и терпит восемь лет. Чего еще желать? Только чтобы так было вечно!", - писала она.

Многие считали, что симпатичный тренер изменяет жене, когда она на гастролях. Тем не менее, по словам Лолиты, у них в паре царило взаимопонимание.

Напомним, Лолита объявила о разводе в Instagram.