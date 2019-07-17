"Алкоголичка": Лолита разоткровенничалась о личной жизни

Лолита Милявская / https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Лолита пожаловалась, что за время отдыха, так как она разведена получила массу приличных и неприличных предложений от мужчин.

Милявская заложила своих друзей, которые ей также много писали, пока она была в отпуске.

Милявская заявила, что была очень неприятно удивлена, и не только тем, что ей делали неприличные предложения, но и тем, что за ее спиной начали говорить, что она старая и алкоголичка.

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"Предложения чего угодно: секса, сердца, руки, печени. А друзья мне сбросили сообщения — что пишут обо мне СМИ: "стареющая женщина-алкоголичка". Так вот "стареющая женщина-алкоголичка" возвращается к работе. Всем привет!"

Ранее выступившей в Луганске Лолите посоветовали выпить КРОТа и умереть.