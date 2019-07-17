"Алкоголичка": Лолита разоткровенничалась о личной жизни

Лолита Милявская завершила свой холостятский отдых в Болгарии, но пожаловалась, что оказалась неприятно удивлена.
Лолита пожаловалась, что за время отдыха, так как она разведена получила массу приличных и неприличных предложений от мужчин.
Милявская заложила своих друзей, которые ей также много писали, пока она была в отпуске.
Милявская заявила, что была очень неприятно удивлена, и не только тем, что ей делали неприличные предложения, но и тем, что за ее спиной начали говорить, что она старая и алкоголичка.
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"Предложения чего угодно: секса, сердца, руки, печени. А друзья мне сбросили сообщения — что пишут обо мне СМИ: "стареющая женщина-алкоголичка". Так вот "стареющая женщина-алкоголичка" возвращается к работе. Всем привет!"
Ранее выступившей в Луганске Лолите посоветовали выпить КРОТа и умереть.