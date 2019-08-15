"Сделаем это вместе": подруга Януковича Повалий примазалась к Зеленскому

Таисия Повалий, Игорь Лихута / instagram.com/tpovaliyofficial

Поддержавшая режим Януковича Таисия Повалий организовывает на флэшмоб любителей своей музыки, чтобы заставить Дворец Украину принять ее концерт в Киеве.

Таисия Повалий в своем Instagram написала послание фанатам, в котором пафосно возмутилась решением Дворца Украина не принимать ее концерт, пока не будут достигнуты договоренности, и призвала к флешмобу использовав слоган президентской компании Владимира Зеленского.

"Горячо любимые ПОКЛОННИКИ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА!!! Я обращаюсь к ВАМ!Мне сейчас очень нужна ВАША ВЕРА и ВАША ЛЮБОВЬ!!!Ситуация с концертным залом "Украина" получила огласку, и мы уже дали интервью с пояснениями! От них я услышала фразу "ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ ДАТЬ КОНЦЕРТ", они назвали его ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ!!!! Так случилось, что в Нашей Стране кто угодно, только не ВЫ, в праве решать, петь мне ДЛЯ ВАС или нет!!!В связи с этим я очень ПРОШУ ВСЕХ, кто любит и ценит мое творчество, всех тех, кто готов прийти на мой ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ и хочет, чтобы я продолжала НЕСТИ СВЕТ и ПЕТЬ ДЛЯ ВАС, поставить свой ЛАЙК под данным постом в знак ЛЮБВИ и ВЕРЫ в меня!!! Я прошу ВАС, МОИ ИСКРЕННИЕ И ЧИСТЫЕ ПОКЛОННИКИ, сказать своё слово против Лжи и Несправедливости!!!Давайте #СДЕЛАЕМЭТОВМЕСТЕ !!!Всегда искренне Ваша, Таисия Повалий!", - написала она.

Читайте также"5 лет молчала": подруга Януковича Повалий распсиховалась из-за Крыма

Повалий посчитала личным оскорблением слова генерального директора Дворца Украины, о том, что продажа билетов с рекламой Дворца - провокация, и компания по дискредитации заведения.

Она манипулятивно использовала слоган Зе-компании президента Владимира Зеленского, чтобы привлечь к себе больше людей к скандалу.

Подписчики Повалий внезапно преисполнились "праведного" гнева, и начали во всех бедах обвинять руководство страны, а Повалий позвали на концерт в оккупированный террористами Донбасс.

Читайте такжеЭто провокация: "Украина" пытается откреститься от концерта Повалий

Напомним, что Таисия Повалий была членом Партии Регинов, поддерживала политику Януковича, а в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса уехала в Россию работать, но при этом сама утверждает, что все 5 лет провела в Украине.

Муж Повалий в интервью признал, что их политическая позиция - что нет никакой войны в Украине, а просто проблемы на определенных территориях, которые не мешают гастролировать.

Муж Повалий озвучил ее позицию по оккупации Россией территории Украины:

Осенью 2014 года она ездила в Кремль, и приняла участие во встрече "За мир и стабильность" со спикером нижней палаты российского парламента. После этого, на нее было открыто дело в Украине.

Читайте такжеВо Дворце Украина отказались брать ответственность за концерт подруги Януковича Повалий

А в сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Замужем за Игорем Лихутой.