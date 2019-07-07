Лолита заявилась с песнями в оккупированные Донецк и Луганск - опубликовано видео

Лолита Милявская / Скриншот

Скандальная российская певица (уроженка Закарпатья) Лолита Милявская (несмотря на запрет СБУ) выступила во временно оккупированном террористами "ДНР" Донецке с концертом, а потом уехала в захваченный боевиками "ЛНР" Луганск.

Соответствующее видео с концерта в донецком парке имени Щербакова она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Затем Лолита написала, что по дороге в Луганск заезжала в Дебальцево и слышала ранним утром 7 июля звуки артиллерийского обстрела и повторила мантры российской пропаганды - мол, "украинцы стреляли опять по мирному населению".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лолита разводится со своим мужем (пятым по счету) - спортсменом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.