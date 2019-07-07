Лолита заявилась с песнями в оккупированные Донецк и Луганск - опубликовано видео

Певица, видно, решила осчастливить жителей оккупированных городов Донецка и Луганска своими песнями.
Скандальная российская певица (уроженка Закарпатья) Лолита Милявская (несмотря на запрет СБУ) выступила во временно оккупированном террористами "ДНР" Донецке с концертом, а потом уехала в захваченный боевиками "ЛНР" Луганск.
Соответствующее видео с концерта в донецком парке имени Щербакова она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Затем Лолита написала, что по дороге в Луганск заезжала в Дебальцево и слышала ранним утром 7 июля звуки артиллерийского обстрела и повторила мантры российской пропаганды - мол, "украинцы стреляли опять по мирному населению".
Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах, я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно ?
Напомним, ранее сообщалось о том, что Лолита разводится со своим мужем (пятым по счету) - спортсменом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.