"Вот из-за таких вот долбанутых…": Лолита вопреки запрету въезда в Украину выступит в Донецке

Лолита Милявская выступит в Донецке / Скриншот

Сегодня, 6 июля, скандальная певица Лолита Милявская, которая сейчас разводится с молодым мужем, вопреки запрету СБУ въезда в Украину на три года из-за посещения аннексированного Крыма, будет концертировать в оккупированном Донецке.

В своем Instagram сегодня утром эпатажная певица разместила видео с косметической маской на лице и подписала его: "Всем доброе утро по дороге в Донецк".

В комментариях к видео многие сообщили, что с нетерпением ждут певицу в Донецке.

В то же время, некоторые граждане набросились на Лолиту из-за этого концерта.

Читайте также"Процесс не остановить": Лолите поставили неутешительный диагноз"Вот из-за таких вот долбанутых, донецкий край и оказался в военном положении! Это вам бы стоило всем сказать не нравится жить в Украине,.'чемоданы в руки и вперед в краснодарский край ...", - написал некто под ником lainaiskustvo.

"В Донецк какой направляетесь? Ростовской области?", "Мой город Донецк! Чистого неба над головой!!! Конец войне!!!", "Донецк ждёт сегодня самую Красивую,позитивную Женщину Страны!!!", - пишут другие пользователи Сети.

Добавим, что по информации СМИ, выступит вместе с Лолитой певец Денис Клявер.

Напомним, ранее певица Лолита уточнила свою позицию по Крыму. По словам Милявской, она назвала Крым территорией Украины, поскольку воспринимает его, как в детстве, полуостровом УССР. Она уверяет, что после скандального заявления уже через несколько часов ей позвонили и предложили аннулировать запрет на въезд в Украину.

"В связи с тем, что меня не пускают, я вспоминала, что я там была с родителями до 6 лет. Для меня это символы, которые греют мою душу. Для меня это была Украинская ССР. Я могу оговариваться. Но во мне нет политики. Что сделала Украина? Началась травля. Она сделала вброс. Через 2 часа мне сообщили, что в связи с тем, что признала Крым украинским, поэтому мы вам возвращаем въезд. Я была использована как… Я даже боюсь вам назвать этот предмет, резиновое изделие", - пожаловалась Милявская.