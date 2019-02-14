"Использовали как резиновое изделие": Лолита уточнила свою позицию по Крыму

14 февраля 2019, 22:22

Исполнительница уверяет, что в Украине неправильно поняли ее слова.

Лолита
Лолита считает, что ее слова о Крыме перекрутили не в России, а только в Украине / https://www.youtube.com/КРЮЧОК TV

Известная российская певица Лолила Милявская отказалась от ранее произнесенных слов о том, что Крым – это часть Украины.

В интервью радио Комсомольская правда она заявила, что украинская журналистка задала ей каверзный вопрос, ответ на который можно рассматривать двояко, вследствие чего в ее адрес посыпались обвинения.

"Я совершенно не умная. Я трусливая. Я столкнулась с тем, что надо взвешивать слова таким образом, чтобы это никого не коснулось. Я совершенно недавно попала под большой артобстрел и травлю, когда уговаривали моих коллег давать такие жесткие интервью против меня", - сказала певица.

Читайте также"Алкоголичка, наркоманка!": Лолита пожаловалась на атаку хейтеровПо словам Милявской, она назвала Крым территорией Украины, поскольку воспринимает его, как в детстве, полуостровом УСССР. Она уверяет, что после скандального заявления уже через несколько часов ей позвонили и предложили аннулировать запрет на въезд в Украину.

"В связи с тем, что меня не пускают, я вспоминала, что я там была с родителями до 6 лет. Для меня это символы, которые греют мою душу. Для меня это была Украинская ССР. Я могу оговариваться. Но во мне нет политики. Что сделала Украина? Началась травля. Она сделала вброс. Через 2 часа мне сообщили, что в связи с тем, что признала Крым украинским, поэтому мы вам возвращаем въезд. Я была использована как… Я даже боюсь вам назвать этот предмет, резиновое изделие", - пожаловалась Милявская.

Напомним, россияне жестко отреагировали на слова российской певицы Лолиты Милявской про Крым гневными комментариями в соцсети.

Сама артистка заявила о том, что ее слова о принадлежности Крыма Украине вырвали из контекста интервью.

Ранее Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым.

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