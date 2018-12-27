"Это-экстремизм": россияне в ярости от заявления Лолиты про Крым

Россияне возмущены заявлением Лолиты о Крыме / instagram.com/lolitamilyavskaya

Россияне жестко отреагировали на слова российской певицы Лолиты Милявской про Крым. Артистка заявила, что считает аннексированный полуостров украинским, что и вызвало волну возмущения в сети.

Российские СМИ пестрели заголовками "Певица Лолита назвала Крым частью Украины", "Лолита призналась, что считает Крым украинским", и в комментариях под новостями собрались нелестные комментарии в адрес знаменитости.

Юзеры считают, что за такие выражения Лолиту стоит привлечь к уголовной ответственности, и вовсе депортировать в Украину.

"Украинская гастарбайтерша позорит нашу страну! Не пора ли ее привлечь к уголовной ответственности! Ведь это-экстремизм"

/ https://www.mk.ru/politics/2018/12/27/pevica-lolita-nazvala-krym-chastyu-ukrainy

"Ты определись, гражданка ты России или Крым считаешь украинским??? На 2-х стульях здесь не усидишь-это не по нескольким мужикам одновременно скакать..."

/ https://www.mk.ru/politics/2018/12/27/pevica-lolita-nazvala-krym-chastyu-ukrainy

"Если Лолита так любит Украину, пускай туда едет. У нее там родственники живут, а позиция "и вашим и нашим" позорна"

/ https://www.mk.ru/politics/2018/12/27/pevica-lolita-nazvala-krym-chastyu-ukrainy

"Всех Лолит и Королевых и других с Одессы и Киева из России выгнать нафиг надо быстро, ведь они засоряют русский ландшафт повсюду, и базарят своей мразью, как эта больная Лолита и другие по салу?"

/ https://www.mk.ru/politics/2018/12/27/pevica-lolita-nazvala-krym-chastyu-ukrainy

"Как была хабалкой, так и осталась. Она в дурдоме уже неоднократно появлялась, похоже не долечили"

/ https://www.mk.ru/politics/2018/12/27/pevica-lolita-nazvala-krym-chastyu-ukrainy

Сама артистка заявила о том, что ее слова о принадлежности Крыма Украине вырвали из контекста интервью.

Ранее Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым.