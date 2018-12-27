"Это-экстремизм": россияне в ярости от заявления Лолиты про Крым

Артистка заявила, что в душе считает Крым украинским.
Россияне жестко отреагировали на слова российской певицы Лолиты Милявской про Крым. Артистка заявила, что считает аннексированный полуостров украинским, что и вызвало волну возмущения в сети.
Российские СМИ пестрели заголовками "Певица Лолита назвала Крым частью Украины", "Лолита призналась, что считает Крым украинским", и в комментариях под новостями собрались нелестные комментарии в адрес знаменитости.
Юзеры считают, что за такие выражения Лолиту стоит привлечь к уголовной ответственности, и вовсе депортировать в Украину.
"Украинская гастарбайтерша позорит нашу страну! Не пора ли ее привлечь к уголовной ответственности! Ведь это-экстремизм"
"Ты определись, гражданка ты России или Крым считаешь украинским??? На 2-х стульях здесь не усидишь-это не по нескольким мужикам одновременно скакать..."
"Если Лолита так любит Украину, пускай туда едет. У нее там родственники живут, а позиция "и вашим и нашим" позорна"
"Всех Лолит и Королевых и других с Одессы и Киева из России выгнать нафиг надо быстро, ведь они засоряют русский ландшафт повсюду, и базарят своей мразью, как эта больная Лолита и другие по салу?"
"Как была хабалкой, так и осталась. Она в дурдоме уже неоднократно появлялась, похоже не долечили"
Сама артистка заявила о том, что ее слова о принадлежности Крыма Украине вырвали из контекста интервью.
Ранее Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым.