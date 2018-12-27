"Срочно к психиатру": Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым

Макаревич не считает заявление Лолиты про Крым важным / Фото: ivona.bigmir.net

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко отреагировал на заявление Лолиты о том, что она считает в душе Крым украинским, хотя назвала полуостров "территорией, которую Россия считает своей".

На своей странице в Facebook Макаревич пожаловался, что утром его разбудил звонок от журналистов с просьбой прокомментировать слова Лолиты про Крым.

"Утром разбудил звонок. "Андрей Вадимович, это информационное агентство такое-то. Тут Лолита сказала про Крым. Можете прокомментировать?" Честно отвечаю - не могу, потому что во-первых не слышал, во-вторых мне совершенно неинтересно что там Лолита сказала про Крым. Через минуту - звонок: "Андрей Вадимович, это радио Косомольская Правда. Тут вот Лолита..." На четвертом звонке я почувствовал, что кто-то сошел с ума - или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости", - отметил Макаревич.

По его убеждению, высказывания певицы по поводу аннексированного полуострова – не новость первой важности, а тем, кто считает обратное, стоит обратиться к специалистам.

"Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма - главная новость человечества и больше говорить не о чем - срочно к психиатру", - написал музыкант.

/ https://www.facebook.com/makarevichav

Ранее Андрей Макаревич ответил на слова Путина о ядерной войне песней.