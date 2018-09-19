Макаревич прокомментировал "неумное решение" львовских властей бойкотировать русскую культуру

Макаревич прокомментировал решение львовских властей бойкотировать русскую культуру / Фото: Lenta.ru

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич довольно прохладно оценил решение Львовского облсовета о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Народные избранники решили, что мораторий введен до полного прекращения российской оккупации территории Украины.

В свою очередь Макаревич заявил, что так дела не делаются.

"По-моему, это неумное решение и плохая идея — лишать половину населения языка, на котором они исторически разговаривали. Такие вещи насильно не делаются", — цитирует артиста ФАН.

Напомним, лидер "Машины времени" заявил в эфире "Эхо Москвы", что России следовало купить Крым, поскольку "украсть – плохо, а купить - хорошо". "Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны... И я бы туда с удовольствием ездил... Украсть — плохо, а купить — хорошо", — подчеркнул Макаревич.

Ранее Макаревич неоднократно заявлял о том, что Крым является оккупированной территорией. Артист подчеркнул, что его позиция по Крыму за прошедшие четыре года не изменилась.