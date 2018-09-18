Львовские депутаты объявили бойкот культуре на русском языке

Во Львовской области введен мораторий на русскоязычный культурный продукт / Фото: javoriv-rda.gov.ua

Львовский областной совет 18 сентября принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Как сообщает Львовский портал, народные избранники решили, что мораторий введен до полного прекращения российской оккупации территории Украины.

Радикальное решение депутаты приняли для того, чтобы защитить украинский информационный продукт, преодолеть последствия языковой русификации и избежать эскалации напряжения в обществе и разжигания межнациональной розни.

Для распространения информации в облсовете Львова намерены проводить систематическую разъяснительную работу. Чиновники и местные политики рекомендуют органам местного самоуправления области публично присоединиться к мораторию. Они также планируют обратиться с официальным заявлением в Верховную Раду для принятия моратория на русскоязычный культурный продукт законодательно на уровне всей страны.

Напомним, украинская писательница Лариса Ницой утверждает, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга".