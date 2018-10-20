"Всей Земле пи*дец": Макаревич ответил на слова Путина о ядерной войне песней

Андрей Макаревич / ivona.bigmir.net

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал и исполнил песню посвященную выступлению президента РФ Владимира Путина на "Валдае".

Видео музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

Текст песни:

На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный расскзал, красавец-молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, - и всей земле пи*дец.

Но это не беда, нас с вами ждет награда,

На кой нам этот мир, коль наступает край,

Потухнут без следа все девять миллиардов,

А мы до одного - прямой дорогой в рай.

Я сам на этот рай давно имею виды,

Любой небось мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс - туда летят шахиды,

А тут мы со всей страной - подвинься, открывай!

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу: "Прошу мне выдать пропуск!

Но чтоб кремлевский бланк, и подпись, и печать!"

Бего, смотрю, за мной другие припустили,

Уже кричат: "Давай!" - кто робко, кто смелей,

У самого стола архангелы скрутили,

На выход отвели и дали пи*дюлей.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России.

Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".