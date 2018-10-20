"Всей Земле пи*дец": Макаревич ответил на слова Путина о ядерной войне песней

Музыкант написал шутливую песню о попадании россиян в рай в случае ядерного удара.
Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал и исполнил песню посвященную выступлению президента РФ Владимира Путина на "Валдае".
Видео музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.
Текст песни:
На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный расскзал, красавец-молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, - и всей земле пи*дец.
Но это не беда, нас с вами ждет награда,
На кой нам этот мир, коль наступает край,
Потухнут без следа все девять миллиардов,
А мы до одного - прямой дорогой в рай.
Я сам на этот рай давно имею виды,
Любой небось мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс - туда летят шахиды,
А тут мы со всей страной - подвинься, открывай!
Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу: "Прошу мне выдать пропуск!
Но чтоб кремлевский бланк, и подпись, и печать!"
Бего, смотрю, за мной другие припустили,
Уже кричат: "Давай!" - кто робко, кто смелей,
У самого стола архангелы скрутили,
На выход отвели и дали пи*дюлей.
18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России.
Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".