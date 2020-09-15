Вова - Ждан і Собаки совместно выпустили новый хит

Сергей Жадан / Instagram

Сергей Жадан и группа Собаки представили песню Вова, в описании к которой указали, что все совпадения с собственными названиями в тексте могут быть случайными.

""Вова" - новый трек харьковского панк-проекта Жадан i Собаки. Выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества", - объясняют создатели песни.

Также Жадан проводил прес-конференцию перед премьерой песни, на которой обсуждал социально-политическую ситуацию в Украине.

"Все совпадения в именах, фамилиях и геолокации - случайны. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением лирического героя. Видео может оскорблять эстетические, духовные и социокультурные запросы реципиента", - предупреждают авторы.

Жадан і Собаки - Вова - слушать новую песню онлайн:

Жадан і Собаки Вова - слова и текст песни

Припев (2р)

Бувай ми здорова, моя чорноброва,

Вова купує квиток до Ростова

Вчора ще була в нас священна корова

А нині Вова пензлює до Ростова

1 куплет

Був би цирк, а клоуни знайдуться

Я сам не вірив, що на мене поведуться

Шановні громадяни, наївні, наче діти

Самі тепер не знають – ридати чи радіти

Я видав указ роздати всім лопати

Можна копати, можна не копати

Мене не продати, мене не купити

Просто, ви не знали, що я буду так тупити

Припев (2р)

2 куплет

Я б’юсь, як лев і по незораному сію,

Ви ж самі хотіли героїчного месію.

А що не можу відповісти вам логічно

Так я не таки навіть фізіологічно.

Воля народу – карати за непослух

Питайте не мене – питайте у дорослих

Можете назад приносити лопати

Всіх, кого я знав, я встиг уже прилаштувати.

Припев (2р)

3 куплет

Чим вища влада, тим довші коридори

Про борг завжди нагадають кредитори

Свобода не дарується, свобода не дається

Я далі жартує, та ніхто шось не сміється

Припев (2р)

Напомним, что перед выходными украинская певица Maruv выпустила БДСМ-клип к песне Sad Song. Перевод текста песни Sad Song Maruv можете почитать на Главреде.