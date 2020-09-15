Вова - Ждан і Собаки совместно выпустили новый хит

Украинский поэт Сергей Жадан с группой Собаки представил новую песню Вова, которая может войти в новый альбом.
Сергей Жадан и группа Собаки представили песню Вова, в описании к которой указали, что все совпадения с собственными названиями в тексте могут быть случайными.
""Вова" - новый трек харьковского панк-проекта Жадан i Собаки. Выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества", - объясняют создатели песни.
Также Жадан проводил прес-конференцию перед премьерой песни, на которой обсуждал социально-политическую ситуацию в Украине.
"Все совпадения в именах, фамилиях и геолокации - случайны. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением лирического героя. Видео может оскорблять эстетические, духовные и социокультурные запросы реципиента", - предупреждают авторы.
Жадан і Собаки - Вова - слушать новую песню онлайн:
Жадан і Собаки Вова - слова и текст песни
Припев (2р)
Бувай ми здорова, моя чорноброва,
Вова купує квиток до Ростова
Вчора ще була в нас священна корова
А нині Вова пензлює до Ростова
1 куплет
Був би цирк, а клоуни знайдуться
Я сам не вірив, що на мене поведуться
Шановні громадяни, наївні, наче діти
Самі тепер не знають – ридати чи радіти
Я видав указ роздати всім лопати
Можна копати, можна не копати
Мене не продати, мене не купити
Просто, ви не знали, що я буду так тупити
Припев (2р)
2 куплет
Я б’юсь, як лев і по незораному сію,
Ви ж самі хотіли героїчного месію.
А що не можу відповісти вам логічно
Так я не таки навіть фізіологічно.
Воля народу – карати за непослух
Питайте не мене – питайте у дорослих
Можете назад приносити лопати
Всіх, кого я знав, я встиг уже прилаштувати.
Припев (2р)
3 куплет
Чим вища влада, тим довші коридори
Про борг завжди нагадають кредитори
Свобода не дарується, свобода не дається
Я далі жартує, та ніхто шось не сміється
Припев (2р)
Напомним, что перед выходными украинская певица Maruv выпустила БДСМ-клип к песне Sad Song. Перевод текста песни Sad Song Maruv можете почитать на Главреде.