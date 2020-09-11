Sad Song - новый провокационный БДСМ-клип Maruv

Украинская певица Maruv, которая недавно взорвала весь мир песней Siren Song, представила новый хит - Sad Song, в котором позировала в откровенном образе.
Maruv представила новый свой хит - Sad Song, в котором для клипа придумали действенные контрастные образы и видеоряд в стиле черно-бело-красного под классику 60-х и 70-х в современной обработке, естественно.
Maruv снялась с еще одной девушкой, которая по сюжету является ее противополжностью.
Оказалось, что песню Maruv записала еще зимой, но выпустить клип смогла только в сентябре 2020.
"Это песня о любовном треугольнике. О том, как нужно отстаивать свои личные границы и не пускать за их пределы чужака. Моя песня – предупреждение всем, кто покушается на чужое гнездышко", - рассказала Марув..
Она даже призналась, что ее вдохновило на необычный клип: "Меня вдохновил сериал "Почему женщины убивают": там показали пара, у которой были свободные отношения, а потом жена привела в дом свою любовницу".
Maruv Sad Song смотреть видео на YouTube:
Maruv - Sad Song - перевод и слова песни
[Вступление] x2
Туу та-та-та-ту-ту
Та-та-та-ту-ту-ту
Та-та-та-ту-ту
Та-та-та-ту-ту-ту
[Куплет 1]
Sad song
Печальная песня
Ты играешься с моей любовью
Входишь в опасную зону
Лучше осторожнее со словами
Одна ошибка, и ты идёшь лесом
[Распевка] x2
Туу та-та-та-ту-ту
Та-та-та-ту-ту-ту
Та-та-та-ту-ту
Та-та-та-ту-ту-ту
[Припев]
Печальная песня, печальная песня
Печальная песня
Наша печальная песня, печальная песня
Печальная песня
Печальная песня, печальная песня
Печальная песня
Наша печальная песня, печальная песня
Печальная песня
[Куплет 2]
Сколько она уже умирает в моём доме?
Сколько я должна любить его безответно?
Лучше замри, что-то подсказывает мне, что не нужно показываться на глаза
Это печальная песня, пока она не уйдет
[Распевка] x2
[Припев]
[После припева] x2
[Outro]
[Окончание]
Э!? Что!?
Э!? Что!?
С*чка, я иду
Я тебя достану
И ты знаешь, с*чка, что это правда
Взгляни на себя, девочка
Ты по уши в д**ьме
Взгляни на себя, девочка
Взгляни на себя, девочка
Взгляни на себя, девочка
Взгляни на себя, девочка
Я ненавижу твоего *баного принца
Я отписываюсь от тебя
С*чка, мне плевать, о чём ты там думаешь
Я крутая девчонка я поднимаю бабки
Пошел ты, и ты, и ты, и ты.
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