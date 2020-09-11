Sad Song - новый провокационный БДСМ-клип Maruv

Maruv - Sad Song / Youtube

Maruv представила новый свой хит - Sad Song, в котором для клипа придумали действенные контрастные образы и видеоряд в стиле черно-бело-красного под классику 60-х и 70-х в современной обработке, естественно.

Maruv снялась с еще одной девушкой, которая по сюжету является ее противополжностью.

Оказалось, что песню Maruv записала еще зимой, но выпустить клип смогла только в сентябре 2020.

"Это песня о любовном треугольнике. О том, как нужно отстаивать свои личные границы и не пускать за их пределы чужака. Моя песня – предупреждение всем, кто покушается на чужое гнездышко", - рассказала Марув..

Она даже призналась, что ее вдохновило на необычный клип: "Меня вдохновил сериал "Почему женщины убивают": там показали пара, у которой были свободные отношения, а потом жена привела в дом свою любовницу".

Maruv Sad Song смотреть видео на YouTube:

Maruv - Sad Song - перевод и слова песни

[Вступление] x2

Туу та-та-та-ту-ту

Та-та-та-ту-ту-ту

Та-та-та-ту-ту

Та-та-та-ту-ту-ту

[Куплет 1]

Sad song

Печальная песня

Ты играешься с моей любовью

Входишь в опасную зону

Лучше осторожнее со словами

Одна ошибка, и ты идёшь лесом

[Распевка] x2

Туу та-та-та-ту-ту

Та-та-та-ту-ту-ту

Та-та-та-ту-ту

Та-та-та-ту-ту-ту

[Припев]

Печальная песня, печальная песня

Печальная песня

Наша печальная песня, печальная песня

Печальная песня

Печальная песня, печальная песня

Печальная песня

Наша печальная песня, печальная песня

Печальная песня

[Куплет 2]

Сколько она уже умирает в моём доме?

Сколько я должна любить его безответно?

Лучше замри, что-то подсказывает мне, что не нужно показываться на глаза

Это печальная песня, пока она не уйдет

[Распевка] x2

[Припев]

[После припева] x2

[Outro]

[Окончание]

Э!? Что!?

Э!? Что!?

С*чка, я иду

Я тебя достану

И ты знаешь, с*чка, что это правда

Взгляни на себя, девочка

Ты по уши в д**ьме

Взгляни на себя, девочка

Взгляни на себя, девочка

Взгляни на себя, девочка

Взгляни на себя, девочка

Я ненавижу твоего *баного принца

Я отписываюсь от тебя

С*чка, мне плевать, о чём ты там думаешь

Я крутая девчонка я поднимаю бабки

Пошел ты, и ты, и ты, и ты.

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