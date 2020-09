A Huevo: новый клип Насти Каменских набрал бешеную популярность на YouTube

Настя Каменских / Youtube

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников новым игривым клипом на песню A Huevo, которую она анонсировала во время карантина.

A Huevo - второй испаноязычный клип Каменских, и он войдет в ее новый альбом Ecléctica, и который будет совершенно полностью испаноязычным. Сленговое выражение A Huevo, как уже писала Настя, переводится как "офигенно", или нечто в этом же смысле.

Сразу после премьеры клипа Настя показала ролик A Huevo Making Off, в котором призналась, что работа с Леонидом Колосовским - прекрасна - хоть он и не знает испанский язык, это уже их вторая работа, и она более, чем успешна.

О своих впечатлениях от работы с Настей высказался и сам Колосовский.

"Настя всегда готова идти вперед, пробовать что-то новое и не зацикливаться на чем-то одном. Мне нравится ее смелость и готовность участвовать в любых моих экспериментах. На съемках мы сталкиваемся с различными трудностями, но Настя никогда их не боится", - рассказал Леонид Колосовский

За выходные клип A Huevo NK набрал более 3 миллионов просмотров и ворвавшись в тренды YouTube там и остается.

A Huevo NK - смотреть онлайн новый клип:

NK A Huevo - слова песни

NK в вашій хаті

Ocho, nueve, cero

party hard from 11 to 11 a huevo

Necesito muchos cocteles

Don’t stop a huevo a huevo a huevo

Stop lying you chachalaca

Do me a favor por favor baby

Qué onda? Qué onda? Qué onda?

hoy seré tu anaconda, shshshsh

Descapotable

Viento en la cara

Vamos en coche a Guadalajara

Descapotable

De color rojo

Toda la noche

Sin pegar ojo

DJ toca hey

Me vuelves loca hey

Poco a poco hey

Te provoco hey

You don’t want to lose me

Catch me

I'm a shooting star

You don't want to, coz you don't want to, coz you don't, coz you don't, coz you don't want to

Love me and amuse me!

Just to know baby who we are-a-a-a

Just to know baby, Just to know baby, Just to know baby

Uh, ah, te deseo

A huevo

A huevo

Yeah aha aha

Yeah aha

A huevo

A huevo (2х)

Cero, Nueve

Ocho, Seven

Party hard

A huevo

A huevo

A huevo

todo lo que era viejo

se convertirá en lo nuevo

lo nuevo

It’s a new dimension of love

New level

soy tu placebo

Placebo

Es muy simple, besa mi amor

a huevo a huevo a huevo

Descapotable

Viento en la cara

Vamos en coche a Guadalajara

Descapotable

De color rojo

Toda la noche

Sin pegar ojo

DJ toca hey

Me vuelves loca hey

Poco a poco hey

Te provoco hey

You don’t want to lose me

Catch me

I'm a shooting star

You don't want to, coz you don't want to, coz you don't, coz you don't, coz you don't want to

Love me and amuse me!

Just to know baby who we are

Just to know baby, Just to know baby, Just to know baby

Uh, ah, te deseo

A huevo

A huevo

Yeah aha aha

Yeah aha

A huevo

A huevo (3х)