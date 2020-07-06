A Huevo - Настя Каменских раскрыла главную интригу нового клипа

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, анонсировала новый клип - A Huevo, который войдет в ее первый испаноязычный альбом. Настя Каменских раскрыла список фактов о клипе.

Все подробности о новом клипе A Huevo Камениских опубликовала в Instagram.

"Хочу рассказать вам несколько фактов о моей новой песне и клипе:

Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур - украинской и мексиканской! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Получилось очень необычно! Эта песня войдёт в мой первый испанский альбом, который я совсем скоро презентую! Предупреждаю заранее - это будет огонь. Обожаю игру слов: A Huevo это мексиканский слэнг и означает "круто/офигенно"⠀Huevo - это яйцо. Вот у нас говорят "крутой, как яйцо", так и в испанском A Huevo - круто, афигенно! Английский эквивалент этой фразы - "f*ck yeah" Произносится : [aˈweβo] "А УЭВО", - пишет она

До этого Настя Каменских пообещала показать клип, который сняла еще перед карантином, но все жто время было потрачено на обработку.

"Я знаю, что вы давно ждете этот релиз, но карантин немного изменил планы всего мира и поэтому я уже полгода жду релиза моего нового испанского альбома и нового видео A huevo. Получилось так, что мы сняли это видео еще в предпоследний день перед карантином. Но все это время мы много работали над моим нереально крутым альбомом и этим видео, чтобы порадовать вас офигенной музыкой. И уже скоро поделюсь им с вами", - сказала она.

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