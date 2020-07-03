"Все оху*ли": Ленинград выпустил новый клип Фотосессия с избытком мата

Ленинград - Фотосессия / Youtube

Группировка Ленинград выпустила новый клип с отборным матом, в котором главную роль "таинственной инста-дивы" сыграла плю-сайз модель Виктория Кузьмина, которая в полной мере передала сарказм и иронию клипа.

Новый клип Фотосессия появился а официальном канале Ленинграда, и уже за полдня набрал более 200 тисяч просмотров.

По сюжету клипа Фотосессия инста-дива по трендам современности боди-позитивная и плюс-сайз устраивает феерическое шоу, провоцирует заголовки на обложках журналов, которые показывает видеоряд, а потом редактирует свои фото в инстаграм - уменьшая свою фигуру в видеоредакторе.

Причем группа постаралась, чтобы в клипе и в тексте осталась традиционная ирония, сарказм и пародия на современный шоубизнес.

Ленинград Фотосессия - смотреть онлайн новый клип:

Ленинград Фотосессия - текст песни

[Куплет 1]

Я все время в образе и в позе

В ракурсе, как чудо хороша

Я стою, как роза на морозе

И без ретуши моя душа

Я парю над миром этим бренным

Бабочкой лечу-лечу к костру

Сделаю е##ло вдохновенным

Фото выложу, потом его сотру

[Припев]

Фотосессия на вилле

Или в лесополосе

Я такая вся на стиле

Чтобы о-х##ли все

[Пост-припев]

О##ели все

О##ели все

О##ели все

[Куплет 2]

Я загадочная женщина, как нимфа

У меня духовный мир большой

Это стопроцентная, б#я, инфа

Обнимаю всех своей душой

У меня здоровая лишь пища

Я вам будни светом подсвечу

Выпью вечером бокал винища

Книжку почитаю под свечу

[Припев]

Фотосессия на вилле

Или в лесополосе

Я такая вся на стиле

Чтобы о-х##ли все

[Пост-припев]

О##ели все

О##ели все

О##ели все

[Куплет 3]

Я натура тонкая такая

Что Земфиру слушаю в тиши

Если вспомнишь ты меня, икая

И под фоточкой сердечко напиши

[Припев]

Фотосессия на вилле

Или в лесополосе

Я такая вся на стиле

Чтобы ох...

Фотосессия на вилле

Или в лесополосе

Я такая вся на стиле

Чтобы о-х##ли все

[Пост-припев]

О##ели все

О##ели все

О##ели все

О##ели все

О##ели все

О##ели все

Напомним, что незадолго до премьеры клипа основатель Ленинграда Сергей Шнуров стал генеральным продюсером российского международного канала.