"Все оху*ли": Ленинград выпустил новый клип Фотосессия с избытком мата

Группировка Ленинград выпустила новый клип с отборным матом, в котором главную роль "таинственной инста-дивы" сыграла плю-сайз модель Виктория Кузьмина, которая в полной мере передала сарказм и иронию клипа.
Новый клип Фотосессия появился а официальном канале Ленинграда, и уже за полдня набрал более 200 тисяч просмотров.
По сюжету клипа Фотосессия инста-дива по трендам современности боди-позитивная и плюс-сайз устраивает феерическое шоу, провоцирует заголовки на обложках журналов, которые показывает видеоряд, а потом редактирует свои фото в инстаграм - уменьшая свою фигуру в видеоредакторе.
Причем группа постаралась, чтобы в клипе и в тексте осталась традиционная ирония, сарказм и пародия на современный шоубизнес.
Ленинград Фотосессия - смотреть онлайн новый клип:
Ленинград Фотосессия - текст песни
[Куплет 1]
Я все время в образе и в позе
В ракурсе, как чудо хороша
Я стою, как роза на морозе
И без ретуши моя душа
Я парю над миром этим бренным
Бабочкой лечу-лечу к костру
Сделаю е##ло вдохновенным
Фото выложу, потом его сотру
[Припев]
Фотосессия на вилле
Или в лесополосе
Я такая вся на стиле
Чтобы о-х##ли все
[Пост-припев]
О##ели все
О##ели все
О##ели все
[Куплет 2]
Я загадочная женщина, как нимфа
У меня духовный мир большой
Это стопроцентная, б#я, инфа
Обнимаю всех своей душой
У меня здоровая лишь пища
Я вам будни светом подсвечу
Выпью вечером бокал винища
Книжку почитаю под свечу
[Припев]
Фотосессия на вилле
Или в лесополосе
Я такая вся на стиле
Чтобы о-х##ли все
[Пост-припев]
О##ели все
О##ели все
О##ели все
[Куплет 3]
Я натура тонкая такая
Что Земфиру слушаю в тиши
Если вспомнишь ты меня, икая
И под фоточкой сердечко напиши
[Припев]
Фотосессия на вилле
Или в лесополосе
Я такая вся на стиле
Чтобы ох...
Фотосессия на вилле
Или в лесополосе
Я такая вся на стиле
Чтобы о-х##ли все
[Пост-припев]
О##ели все
О##ели все
О##ели все
О##ели все
О##ели все
О##ели все
Напомним, что незадолго до премьеры клипа основатель Ленинграда Сергей Шнуров стал генеральным продюсером российского международного канала.