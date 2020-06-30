"Главное не обосраться": Сергей Шнуров возглавил российский телеканал

Сергей Шнуров на RTVI/ Instagram

Сергей Шнуров после похода в политику, решил заняться медиа-бизнесом, и принял приглашение стать генеральным продюсером RTVI, недавно купленный американским бизнесменом.

Главарь группировки Ленинград Сергей Шнуров пошел на сотрудничество с американским бизнесменом Микаэлем Исраеляном, который возжелал добавить "русского мира" и культуры жителям Калифорнии и Западного побережья.

Информация о назначении появилась в Instagram Шнурова в видео его видеообращения и на сайте телеканала

Сергей Шнурова пообещал с той же фантазией, и с тем же рвением расширять рамки и создавать качественный контент для зрителей RTVI.Читайте также"Не е*ут, ни ху*шечки": Шнуров пожаловался на проблемы в России

Канал, который транслирует на 53 страны, создал замечательный ролик, в котором Шнуров приходит на канал, и записывает свое обращение в эфире.

В сообщении пресс-службы намекнули на опыт Шнурова в создании контента и привлечении зрителя - ведь у него более 1,7 млрд просмотров видео на ютубе.

"Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютуб-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, – важный шаг в развитии RTVI", – не скрывают в сообщении телеканала.

RTVI, напомним, это международный русскоязычный телеканал, который работает на 53 страны. В его ассортименте программ, преимущественно новости, и немного социально-развлекательного контента. Общий охват мультимедийного СМИ – 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала - 12 млн человек.

В декабре 2019 его владельцем стал бизнесмен из США Микаэль Исраелян – ресторатор и владелец группы компаний Muse Lifestyle Group.

Поклонники и публичные личности в России по разному отреагировали на назначение.

"Главное не обосраться", "Понесло Серёгу по политическому бездорожью! Нет покоя бунтарской натуре.", "В чем отличие российской пропаганды от западной?..", "в " весе" пропагандиста", - пишут ему в комментариях.

"Думаю первое и революционное, что необходимо сделать на rtvi - это купить телесуфлер", пошутила над Шнуровым Ксения Собчак.

Ее поддержала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина: "телесуфлер! отличная штука! рекомендую!".

Напомним, в феврале 2020 Сергей Шнуров вступил в Партию Роста России. Ему прочили место в Горсовете Петербурга на ближайших выборах в РФ,