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"П*доров цеплять, п*здато": Шнуров с юмором прокомментировал свой поход в политику

20 февраля 2020, 20:32

Сергей Шнуров выдержал паузу, и ответил на множественные статьи в прессе по поводу его вступления в партию.

Ленинград, Сергей Шнуров
Сергей Шнуров прокомментировал поход в политику / youtube

Сергей Шнуров после вступления в Партию Роста России, ответил на все вопросы и предположения СМИ одним матерным стихом.

Сергей Шнуров наматерил стих в ответ на взрыв сети из-за своего вступления в партию.

"Пнул тему, видимо, больную,

Я рад, что всем не безразличен.

Умы нешуточно волную,

Партийным жестом, воплем, кличем.

Дорожкой, скажем так, кривой

Иду, шаги повсюду гулки.

Членом быть мне не впервой,

И напрягать чужие булки.

Могу попрежнему цеплять

Тех п*доров, что кандидаты,

Но полагаю, что п*здато

По-осени считать цыплят", - написал Шнуров.

Его поклонники долго ждали эту публикацию, и тут же забросали Шнурова вопросами и комментариями.

"Уважаемый господин Шнуров, а Вы не считаете, что создавать партию спойлер - ну это уж совсем зашквар?", "Считаю, поэтому не с Прилепиным", - пишет Шнуров.

"А как Собчак поливал... Какой лицемер!", "не мой она кандидат, хули", - пишет Шнуров.

"Забыли написать про то что Сергей удалил все посты в Инстаграмм про Путина!!!!", "П*здят", - пишет Шнуров.

"Шнурова приняли в Партию РостаА в январе источники "Медузы" сообщили, что администрация президента хочет зарегистрировать десяток новых партий для создания видимости конкуренции на следующих выборах в Госдуму.Источник "Открытых медиа", близкий к АП, утверждает, что Шнуров вступил в Партию роста по прямому указанию из АП. Кто-то ещё сомневается, что Щнуров политическая проститутка?",

"Оо всё пока шнур", ""В Питере - Пить" (с) Сергей Шнуров, политик", "Шнура в президенты",

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров вступил в партию Роста России, и станет ее №1.

Сергей Шнуров новости шоу бизнеса новости России
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